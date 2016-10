Salma Hayek afirma que no viaja a París con muchas joyas

La actriz lamenta el asalto que sufrió la socialité Kim Kardashian

PARÍS, FRANCIA (04/OCT/2016).- Salma Hayek lamentó el asalto aquí la víspera a la estrella de la televisión estadunidense Kim Kardhasian, y aseveró que en su caso nunca viaja a París con muchas joyas porque no vive en la capital francesa.



"Lo importante es que ella está bien. Sé que es terrible pero gracias a Dios ella está bien, gracias a Dios. Es lo único que puedo decir porque pudo ser peor", declaró a medios.



La actriz mexicana asistió a un desfile de modas en el marco de la Fashion Week, a la que también fue convocada Kardhasian.



"Esas son las buenas noticias y gracias a Dios que su pequeña hija no estaba aquí", agregó en relación al asalto a punta de pistola de la víspera en un departamento de lujo parisino, donde el botín sumó alrededor de diez millones de dólares.



Hayek, casada con un empresario multimillonario francés, comentó que no viaja a París con muchas joyas.



"No tengo mucha joyería en París. Amo París pero no traigo joyas aquí porque no vivo aquí", explicó a la prensa.



De acuerdo al reporte policial, los ladrones se llevaron el anillo de casada de la estadunidense valorado en más de cuatro millones de dólares.



También joyas por valor de cinco millones más, así como dos celulares, tarjetas de crédito y dos mil dólares en efectivo.



Medios locales reportaron que la estrella no resultó herida pero sí impactada por el asalto que ocurrió en un inmueble parisino de lujo del octavo distrito de París, en el centro de la capital francesa.



Kardhasian regresó este lunes a su departamento de Nueva York luego de presentar su declaración ante la policía francesa.