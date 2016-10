Los Rolling Stones dan pistas sobre su nuevo disco

El video con el título 'Coming October 6' ha desatado especulaciones

MADRID, ESPAÑA (04/OCT/2016).- Un enigmático vídeo, de tan solo diez segundos, en su cuenta de Twitter con el título "Coming October 6" ha desatado todas las especulaciones sobre la fecha de lanzamiento del nuevo disco de los Rolling Stones, un LP dedicado a versiones de "blues" con el que celebrarían cincuenta años en los escenarios.

El escueto vídeo comienza con su legendaria lengua, en esta ocasión teñida de azules y púrpuras, para dar paso a la imagen cortada de una pizarra en la que se lee "British Grove -subrayado- Studios Chiswick, London".

A continuación aparecen varias guitarras colocadas bajo el cartel de "Mick Jagger" y otras al lado del de "Keith Richards", un sombrero, una batería -la que toca Charlie Watts- con el letrero "Open" al fondo, una mesa de grabación y ecualizadores en funcionamiento, y el clavijero de una guitarra con el nombre de Ron Wood, es decir, referencias a cada uno de los componentes del grupo.

De fondo se oyen risas, conversaciones, algún acorde y otros ruidos que podrían ser los de la grabación en el estudio.

El pasado abril, los Rolling anunciaron en una entrevista que estaban trabajando en un nuevo disco de "blues", con temas nuevos y versiones clásicas, entre ellas temas de Little Walter y Howlin'Wolf, y que podría publicarse antes de final de año.

"En este momento estamos en el estudio editando nuevo material", decía Richards, mientras que Wood añadía que la banda había grabado "once temas en dos días".



"Fue una sorpresa para nosotros. No era nuestra intención hacer eso. Me gustaría tocarlos aquí ahora mismo, estoy encantado. El sonido es tan auténtico que asusta", señalaba Wood, que aseguró que la banda no tuvo siquiera que ensayar antes de la grabación.

El líder de la banda, Mick Jagger, adelantaba también que los cuatro músicos se habían juntado "antes de Navidad" para una sesión de estudio.

La veterana banda británica -entre todos suman 289 años- publicó su último álbum de estudio en 2005, "A Bigger Bang", e incluyó dos temas inéditos en 2012 en el recopilatorio "Grrrr!".