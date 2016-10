Sussie 4 retoma el beat

La agrupación tapatía emprenderá gira por el país presentado 'Unfold', su más reciente canción

GUADALAJARA, JALISCO (04/OCT/2016).- Volver a los orígenes y dar muestra de su crecimiento sonoro es la razón por la que César Gudiño apuesta por una nueva etapa de Sussie 4, la agrupación tapatía que marcó su propio estilo al tener al house como mantra principal.

César Gudiño, productor y fundador de Sussie 4, en entrevista con EL INFORMADOR destaca que este nuevo episodio en la trayectoria de la agrupación no tiene la intención de borrar su historia de 16 años sobre los escenarios y estudios de grabación, pero sí rescatar los argumentos rítmicos de la banda que ahora integra a sus filas a Yuri González (bajo), Picho Torres (percusiones), Daniel Aceves (batería) y Ceci Torres (voz).

Ya con fechas pactadas entre Guadalajara, el Lunario del Auditorio Nacional y Monterrey, Sussie 4 emprenderá gira por el país presentado “Unfold”, su más reciente canción con la que da apertura a una producción especial que promete colaboraciones y novedades en 2017.

“Ahora tomo las riendas del proyecto lanzando ‘Unfold’, un track con todo el sonido de Sussie 4, el original, de la manera en la que nos dimos a conocer con Música Moderna, nuestro primer disco en 2002, que era bailable, de house latino. Volvemos a esa época y sonido pero refrescado”.

César Gudiño considera que regresar a la naturalidad de creación de Sussie 4 es la principal expectativa que se tiene ahora en la agrupación, pues considera que los discos posteriores a Música Moderna surgieron de manera más pensada y no dejándose llevar por el instinto de los músicos.

“Al principio armábamos canciones pensándolas para tocar en vivo, no sabíamos que estábamos haciendo un disco, queremos repetir ese momento, en el que solo nos importaba hacer música y no a cuánta gente íbamos a llegar. Sussie 4 fue un proyecto que quedó incompleto, con The Red Album la banda se fue a lado, aunque hubo cosas memorable, pero no era el Sussie 4 con el que se inició”.