Río Roma, con las maletas listas

Los hermanos se preparan para conquistar Viña del Mar; por lo pronto, se alistan para su concierto en Guadalajara

GUADALAJARA, JALISCO (04/OCT/2016).- El compromiso ya está pactado. Río Roma cuenta los días para llegar a Chile, país en el que cumplirán uno de sus mayores sueños: domar al “Monstruo” de la Quinta Vergara en Viña del Mar, en el que debutarán con su romanticismo en la 58 edición del Festival Internacional de la Canción de febrero de 2017.

José Luis Ortega destaca que llegar a Viña es un reto que tanto él como su hermano —Raúl— habían esperado por años y que ahora se concreta con una de las presentaciones que marcará las ambiciones artísticas del dueto que, a la par, se ha consagrado como precursores de una nueva generación de compositores mexicanos.

Previo a Viña del Mar, Río Roma visitará Guadalajara donde promocionará su más reciente sencillo: “Caminar de tu mano”. El encuentro con sus fans será el próximo 29 de octubre, en el Auditorio Telmex.

Aunque José Luis prefiere mantener en secreto la identidad del artista que acompañará a Río Roma en su paso por la ciudad, el cantautor destacó que su colega es un reconocido ex académico que deleitará al público con su peculiar romanticismo: “En las redes sociales la gente vota por las canciones que quiere escuchar, las que quieren dedicar y uno de los invitados estuvo en la Academia”.

Adelantaron que están pensando en editar un disco enfocado al mariachi: “Creo que no cantamos mal las rancheras; sobre todo a Raúl le va muy bien, en los palenques siempre llevamos mariachi y lo hacemos con mucho respeto”.

Romance sin fronteras

Aunque la idea de cantar en vivo sus más prestigiadas composiciones ante 15 mil personas en un solo recinto es un número que emociona a Río Roma, José Luis, puntualiza no temerle a este tipo de cifras luego de que la dupla superara las cien millones de reproducciones en YouTube del tema “Me cambiaste la vida”: “No todos entran al corazón de los chilenos, estamos contentos de que nos permitan entrar a su historia musical. Desde que lanzamos ‘Me cambiaste la vida’ han sucedido muchas cosas y una de ellas es la Quinta Vergara, un escenario que no es fácil, y aunque ya hemos ido a Chile, en Viña del Mar será una noche especial, queremos dejar el nombre de México en alto”. Si deseas conocer más de este dueto, no dejes de seguirlos en su canal de YouTube “Río Roma real”.