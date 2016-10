La doble faceta de Joanna Vega-Biestro

La conductora se suma a la propuesta del programa '¿Qué hay de comer?' en la señal de Azteca

GUADALAJARA, JALISCO (04/OCT/2016).- Una de las comunicadoras con una trayectoria destacada en el periodismo de espectáculos es la presentadora Joanna Vega-Biestro, quien se inició como reportera en Televisa y que actualmente es una de las caras frescas de Azteca, y que podemos ver de lunes a viernes al medio día en el programa “¿Qué hay de comer?” con Omar Fierro y Marta Guzmán.

Vega-Biestro conversa con EL INFORMADOR sobre este nuevo reto en su carrera donde además de cambiar de televisora, buscará ser más amena y menos seria al momento de dar las noticias relevantes de la industria del entretenimiento.

“Estoy muy feliz, es como la frase muy trillada de ‘me siento en mi casa’, pero sí, definitivamente me han hecho sentir como en mi casa desde el momento en el que llegamos, porque llegué con amiga —con Marta Guzmán— La gente de la empresa nos ha recibido con los brazos abiertos y con el programa estoy muy contenta, nos divertimos mucho, yo estoy aprendiendo en la cocina y mucho público también está aprendiendo con nosotros, se les ha quitado el miedo porque justamente ven que me equivoco y no pasa nada, he tenido accidentes en la cocina y a todo el mundo nos pasa”.

Joanana está agradecida con esta emisión que comanda Omar Fierro porque justamente la hace salir de su zona de confort. “A mí me pagan por divertirme, obviamente yo sigo hablando de noticias de espectáculos pero con este plus que es la cocina, que es la protagonista y que de ahí se derivan muchos temas. Estoy contenta y nerviosa porque me muestro tal cual soy, aunque siempre he sido yo cuando doy la información, es muy diferente la seriedad que le planteas a un noticiero que aquí que te diviertes y que si el fuego, que si la comida, que si el aceite…”.

Por lo pronto, Joanna espera tener más oportunidad de crecimiento en Azteca en el tema que ella mejor conoce que son los espectáculos.

El camino de los espectáculos

La televisión cambió y los formatos también. Hoy en día la gente busca en redes sociales la información mediática y fresca, pero Joanna reconoce que aun así la información veraz que da la televisión es necesaria porque aunque las redes son virales, también se maneja el rumor y la sobreinformación y los contenidos que ella y sus compañeros periodistas brindan es la que el público busca.

“Obviamente uno tiene la obligación de estar al cien por ciento porque el internet se mueve muy rápido, la gente quiere estar informada, está el claro ejemplo de Juan Gabriel cuando se da la noticia de su muerte, surge a raíz de redes sociales, pero la gente esperó a ver la confirmación en televisión para entonces creer la noticia, para darse cuenta que era en serio, en internet se maneja especulación y gente que quiere llamar la atención, sube información que ni siquiera está verificada”.