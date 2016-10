Florinda Meza le pide 'señal' a 'Chespirito'

La actriz habló de cómo sigue lidiando con la pérdida de Roberto Gómez Bolaños

CIUDAD DE MÉXICO (03/OCT/2016).- La actriz y productora Florinda Meza habló de cómo sigue lidiando con la pérdida de Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”, fallecido en noviembre de 2014, a quien le pide “una señal”.

Durante una entrevista para el programa radiofónico “Todo para la Mujer”, Florinda dijo que el amor por sus perros la ha ayudado mucho a superar la muerte de su pareja durante casi 40 años. (El próximo 12 de octubre habrían llegado a las cuatro décadas juntos).

Comentó que aún tiene días muy malos en donde espera comunicarse con él. “Cuando tengo mis días pésimos, porque tengo días muy malos, le digo 'dame una señal de que me estás oyendo', luego también digo, soy católica, hay muchas cosas que creo de acuerdo a mi religión, pero si nos apegamos a la física moderna, somos energía, la energía se transforma y está ahí”.

“Cuando me pongo así de analítica, (porque) cuando me muera yo también me transformaré (pienso que) tal vez nos encontremos como algo de energía, y ninguno de los dos sepamos que somos nosotros, pero por esa razón también tenemos el consuelo de nuestra religión, porque pienso que nos podríamos encontrar, podríamos bailar un vals eterno en el cielo”, detalló.

Florinda relató que lo que más extraña de Gómez Bolaños es bailar con él, pues era una actividad que disfrutaban mucho e incluso lo hacían en pijama.

Meza está trabajando en algunos proyectos laborales y reveló que aún no ha podido entrar a trabajar a la oficina que ambos tenían en su casa y prefiere hacerlo en su recámara.

Reveló que aún no se vende su casa de Cancún y viene a la Ciudad de México cada vez que es necesario.

Hacia el final de la entrevista, Florinda Meza bromeó y dijo:

“¿No tendrán un marido que les ande sobrando, de preferencia que sea como mi Robert?”.