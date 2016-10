Abre los ojos con 'Wake Up Woman'

La obra habla de las relaciones humanas que suelen ser cotidianas, pero que en el inter se vuelven violentas y hasta enfermizas

GUADALAJARA, JALISCO (03/OCT/2016).- El próximo 7 de octubre en el Teatro Galerías se presentará la obra de teatro “Wake Up Woman” que protagonizan Fernanda Castillo y Erik Hayser, montaje que aborda la violencia de género en la piel de “Natalia” y “Federico” —sus personajes—. Al respecto, Erik platica con EL INFORMADOR sobre este proyecto al que le tiene mucho cariño, pues además de tener un noviazgo de más de dos años con Fernanda, ambos también son productores de la puesta en escena.

“Cuando uno encuentra una obra como ‘Wake Up Woman’ que habla de cosas importantes para nuestra sociedad y para este México que necesita decirle basta a la violencia, para mí me parecía fundamental contar una historia como esta y por qué no, producirla. Entonces nos aventamos Fernanda Castillo, Ari Boroboy y yo a producir esta trama del dramaturgo argentino Jorge Acebo y traerla a México, primero para hacer una temporada y ahora una gira”.

Fernanda conoció al dramaturgo hace más de tres años en Buenos Aires, vio uno de sus montajes y le preguntó si tenía algo más, él le mostró este proyecto y la actriz se emocionó por la contundencia del tema: la violencia. “El año pasado Fer y yo nos encontrábamos con muchas ganas de trabajar juntos, con ganas de compartir el escenario, leímos el guion y la comenzamos, está tan bien escrita que no pudimos dejarla desapercibida”.

La trama desarrolla las relaciones humanas que suelen ser cotidianas, pero que en el inter se vuelven violentas y hasta enfermizas. “La violencia entre parejas sucede más de lo que nos imaginamos, lamentablemente. Y la única manera de abordar el tema es con completa verdad. Cuando se abordan temas tan sensibles y temas que pueden provocar cosas en el espectador, hay que hacerlo con el respeto que se merece, y es justo lo que hacemos. Lo abordamos a partir de un estudio que se hizo de muchos meses sobre violencia de género, no sólo con mujeres también con un grupo de hombres que golpeaban mujeres”.

Para Erik no es difícil trabajar en teatro con su pareja sentimental, por el contrario, asegura que era una experiencia que querían vivir desde hace mucho tiempo. “Ser pareja nos permite una experiencia increíble en el escenario, trabajando con mi compañera de vida, descubriendo nuestro potencial como actores, ha sido en todos los sentidos un proceso fascinante. Ha sido muy enriquecedor, nos ha hecho crecer personal y profesionalmente, ‘Wake Up Woman’ ha sido una bendición en todos los sentidos”.

Responsabilidad con el público

Erik y Fernanda han ido de poco a poco logrando fama y reconocimiento, él con diversos proyectos en varias televisoras y empresas como Argos y Telemundo y ella a través de su personaje de “Mónica Robles” en “El Señor de los Cielos” y los musicales que ha realizado. Entonces, los dos sienten una responsabilidad de llevar contenido reflexivo a la audiencia y no sólo mero entretenimiento.

“Conforme uno va avanzando en esta carrera y te vas haciendo de un nombre, significa que tienes que tener más cuidado con los proyectos que vienen y una responsabilidad hacia los espectadores y nuestras carreras, pero también tiene que ver con un llamado interno que tenemos como artistas, de no sólo hacer proyectos que entretengan, también hacer cosas que le dejen algo al espectador, por eso la intención de una obra como esta”. Ambos han trabajado con instituciones a raíz del montaje para hacer conciencia sobre la violencia de género.

SABER MÁS

Otros proyectos

El próximo año Erik Hayser estrenará una película llamada “Túnel 19”, además de que también prepara dos proyectos para la televisión de los cuales prefiere aún no comentar nada. También le gustaría seguir realizando otros proyectos con su novia Fernanda Castillo.