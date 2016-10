Cecilia Suárez y el arte de trascender

La actriz toma parte en el doblaje de la cinta 'Kubo y la búsqueda Samurái', que se estrena el 7 de octubre

GUADALAJARA, JALISCO (03/OCT/2016).- Una de las actrices más camaleónicas y proactivas dentro de la escena histriónica nacional es Cecilia Suárez, mujer en constante reinvención, una senda que la ha llevado a una de las áreas más fascinantes dentro del universo cinematográfico: El doblaje.

La actriz es parte del elenco de la cinta “Kubo y la búsqueda Samurái”, película de animación de la productora Leika que ha estado detrás de cintas como “Boxtrolls”, “Coraline y Paranorman”. El filme se estrena este 7 de octubre y EL INFORMADOR conversó con ella sobre la satisfacción y el trabajo meticuloso que hay detrás de un proyecto animado con la técnica de stop motion.

“A mí me encanta hacer doblaje, cada vez me gusta más, y creo que es un reto. Los actores graban en inglés y sobre eso se empalma la animación, es decir, la animación corresponde a lo que los actores americanos grabaron primero, pero nosotros lo hacemos al revés, de entrada tenemos que respetar una métrica que no es la natural para nosotros, de modo que el reto es mucho más grande, es de más precisión y el trabajo que se hace previamente para que llegue la primera hoja de los textos que vamos a doblar es inmenso, porque hay una traducción, una métrica y un ritmo especifico”, comparte la actriz quien además señala que estos profesionales que se dedican en cuerpo y alma a este trabajo son muy poco reconocidos por la industria.

“Es emocionante ver el resultado de toda la gente que durante tantas horas trabajó para hacerlo, y pocas veces se habla de eso, de los créditos de los actores que hacen el doblaje al español y tendría que reconocérseles el enorme trabajo que hacen y por tantos años”.

Cecilia interpreta a la mamá de “Kubo” quien a su vez trasciende en un mono para seguir guiando los pasos de su hijo. En la versión en inglés, el personaje cuenta con la voz de Charlize Theron. “Esa metáfora de la película es muy bonita, es muy potente. Habla de cómo el amor trasciende la muerte, de cómo realmente permanecemos con los que amamos a pesar de ya no existir. En la película vemos la historia de cómo se honra a los seres que se han marchado, pero que de alguna manera permanecen con los que seguimos aquí, me parece divino que la cinta hable sobre eso”.

Historia que honra a lo japonés

La trama gira en torno a “Kubo” un jovencito inteligente y bondadoso que se gana la vida contando historias fantásticas a los habitantes de un pequeño pueblo costero, entre los que están “Hosato”, “Akihiro” y “Kameyo”. Su tranquila vida cambia de golpe cuando, accidentalmente, invoca a un espíritu del pasado que regresa de los cielos decidido a llevar a cabo una venganza milenaria.

“La película aborda muchos aspectos de la cultura milenaria japonesa, eso la vuelve estéticamente muy delicada y potente. Me parece que el resultado habla por sí solo, es impresionante, además de que sorprende mucho la forma en que se logra, un trabajo que pareciera artesanal, quirúrgico, es tremendo”.

Cecilia se dice seguidora de las historia japonesas y de referentes cinematográficos como Hayao Miyazaki quien se ha dedicado por completo a la animación, “él es un maestro absoluto, además va haciendo y teniendo películas con respecto a la edad y a la etapas que van viviendo los niños, con problemáticas que a los niños de cierta edad le pueden interesar”.

Una película inteligente

A Suárez le parece favorable que las cintas animadas se adapten a los momentos actuales que viven las sociedades como la inclusión y la diversidad, y que además sean inteligentes y dejen un mensaje en el público infantil. “Sin duda, se plantean cosas importantes a reflexionar y que también corresponde a los papás y mamás platicar con los hijos después de ver las películas, las cintas no lo van a hacer todo, pero ayudan y plantean”.

La actriz hace hincapié en que “Kubo y la búsqueda Samurái” no es una película para niños pequeños, sino que está enfocada en especial a un público adolescente. “Desde mi punto de vista y la clasificación que se le vaya a dar, esta película es para adolescentes, es fuerte y no la considerada apta para los niños”.

LO QUE VIENE

Estrenos en puerta

La actriz rodó recientemente en Colombia con el director Gustavo Nieto Roa la cinta “Mariposas verdes”, en ella es una maestra de un colegio donde se abordan temáticas sociales como el bullying. Además a finales de octubre en México se estrena “La vida inmoral de la pareja ideal” y el 17 de noviembre “Macho” con Miguel Rodarte.

“Es increíble trabajar con Manolo Caro (director de “La vida inmoral de la pareja ideal”), él es un director con el que me siento muy bien, somos muy buenos amigos, además la historia me parece divina y estamos muy contentos de volver a trabajar juntos”, explica la actriz. Sobre teatro, tiene planes para el próximo año.