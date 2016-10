Fifth Harmony, vibrantes y efusivas

La band girl desató anoche la locura en su primera presentación en tierra tapatía; está ligada a la cultura latina y ha grabado en español

GUADALAJARA, JALISCO (02/OCT/2016).- Una de las agrupaciones más importantes del pop internacional es el quinteto Fifth Harmony, que el sábado por la noche desató la locura en el Auditorio Telmex en esta su primera presentación en Guadalajara.

Dinah, Ally, Normani, Lauren y Camila —éstas últimas de raíces cubanas y mexicanas— encendieron el ánimo de ocho mil personas, la mayoría adolescentes, quienes disfrutaron efusivos, todas y cada una de sus canciones, es el caso de las hermanas Jennifer y Jessica Alejandré de 17 y 13 años respectivamente, quienes siguen al quinteto desde que se presentaron en el programa “X Factor” en 2012 y del cual la girl band obtuvo el tercer lugar.

Jennifer y Jessica no dejaban de captar con su celular los performances de Fifth Harmony, desde las primeras canciones interpretadas como That’s my girl, Miss movin’on, Sledgehammer y Reflection. La banda de chicas lucía radiante con outfits ceñidos al cuerpo que destacaban sus curvas.

“Gracias Guadalajara por estar aquí. Nos alegramos que estén aquí esta noche, vamos a cantar y a gritar”, dijo el grupo previamente para darle la bienvenida a los tapatíos que acudieron a verlas. Cabe destacar que el escenario no lucía mucho, sólo una pantalla de alta definición al centro del escenario y tres músicos.

Otras de las canciones que estuvieron en el repertorio del quinteto fueron This how we roll, “Scared of Happy y Write on me. “Estos shows en México han sido un sueño para mí. Estoy en la cuna de los mariachis, de Guadalajara, de donde es Vicente Fernández”, dijo Camila para después interpretar a capella un breve momento del tema México lindo y querido.

Y mientras el concierto continuaba, Jessica borraba fotos de celular para tener más memoria en su aparato y poder tomar más instantes de la girl band. Su hermana Jennifer seguía grabando cada detalle del espectáculo. Canciones como I Lied, No way, We know, Dope y Squeeze, eran coreadas por los adolescentes.

Fifth Harmony realiza gira por México para promover su reciente disco 7/27, pero también sus anteriores Reflection y Better Together. Al cierre de esta edición el concierto continuaba a la espera de que el grupo interpretara los éxitos All in my head, Worth it y Work from home.