Amber Rose defiende a Alicia Machado sobre 'video sexual'

Comenta que hacer un video no te hace una persona menos creíble

CIUDAD DE MÉXICO (01/OCT/2016).- La modelo Amber Rose salió en defensa de su colega Alicia Machado, a quien el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, acusó de tener un "pasado terrible". Incluso, animó a la gente a ver un "video sexual" de la Miss Universo 1996.

"Hacer un video no te hace una persona menos creíble. No importa si (Machado) tiene una cinta de sexo o duerme con un millón de chicos. Todas las personas tienen sexo. Mucha gente no habla de ello porque se sienten incómodos", aseguró Rose sobre los juicios emitidos por Trump contra Machado.

"Yo no juzgaría a Trump por hacerlo con Melania (su esposa)", añadió.

En una entrevista difundida por The Washington Post, la cantante y activista se refirió a la actitud que castiga a las mujeres en lo que respecta a su sexualidad.

"He oído casos de niñas que abandonan la secundaria al ser ridiculizadas como 'zorras'. Afecta toda su vida, es una forma extrema de intimidación".

Rose incluso recordó que ella misma fue estigmatizada en su infancia, cuando en la escuela un niño le levantó la falda y ella terminó disculpándose.

"Fui con el director pero me hizo sentir como si yo fuera culpable por haberme puesto esa ropa", detalló.

Donald Trump está tomando la misma actitud respecto al supuesto "video sexual" de Machado, sostiene Amber Rose.

"Se me hace un demente", expresó.