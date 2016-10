Juanes dice que cumplió sueño al colaborar con 'Juanga'

El cantante grabó hace unos días en la Ciudad de México el video de su nuevo tema 'Fuego'

CIUDAD DE MÉXICO (01/OCT/2016).- El cantautor colombiano Juanes aseguró que cumplió un sueño al haber conocido y cantando a dueto con el compositor mexicano Juan Gabriel.



"Fue muy bonito, muy especial, porque cuando yo me enteré que esto iba a pasar, lo primero que hice fue decirle al presidente de la compañía que me encantaría estar ahí, que sería un sueño", aseguró el músico en entrevista.



"Primero que todo, conocer a Juan Gabriel, y sobretodo, cantar esta canción de 'Querida', que para mí, digamos que de muchas canciones esa me recuerda muchas cosas", confesó.



Juanes participó en el disco "Los Dúo" de "El Divo de Juárez", fallecido el pasado 28 de agosto a causa de un infarto, con la canción "Querida", cuyo video se estrenó a principios de año.



"Cuando el presidente de la compañía habló con Don Alberto Aguilera, pues él dijo que sí, y entonces fue muy bonito yo no lo podía creer", insistió.



"Me fui para Cancún a conocerlo esa vez y a grabar la canción, fui a su casa, al estudio que tiene ahí y fue increíble, un encuentro inolvidable, porque además de haber conocido al gran artista que será por siempre, conocí a un ser humano muy especial, generoso, y digamos que se dio ese sueño muy especial".



Al cuestionarle sobre la melodía, una de las más icónicas de Juanga, el cantante reconoció que también es una de sus favoritas ya que le recuerda su infancia, por lo que siempre se mostrará agradecido de que el mexicano haya aceptado hacer el dueto con él.



"Yo soñaba que fuera esa canción. Hay muchas canciones de Juan Gabriel, tiene demasiadas, pero digamos que 'Querida', por alguna razón de la infancia o de la vida, me conecta con algún momento, como que quizá recuerdo a mi mamá o a mis hermanos cantándola y me da muy buena onda".



"Me siento muy afortunado y honrado de haber podido haber estado cerca de él, haberlo conocido. Fue una gran pérdida para la música".



Juanes visitó la Ciudad de México hace unos días para grabar el video de "Fuego", primer sencillo de su nueva producción discográfica titulada "Mis planes son amarte".