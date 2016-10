Netflix se cae en sábado y el mundo se vuelve loco

Usuarios de redes sociales muestran su molestia y desesperación por el error

GUADALAJARA, JALISCO (01/OCT/2016).- Es sábado, no vas a trabajar, no tienes clases o algún otro compromiso que atender. Lo único que quieres es encender tu pantalla, computadora o tableta y ver una buena película o comenzar con otra maratón. Tienes todo listo, las palomitas están calientes y cuando por fin estás por ver esa serie que llevabas tanto tiempo postergando: “Oh, oh, algo salió mal...” es lo único que encuentras en la pantalla de Netflix.

Era de esperarse que los usuarios de internet, ávidos como siempre de mostrar su opinión, preocupación y molestia, no dudaron en comenzar a hablar sobre el #NetflixDown. Algunos lo tomaron con humor, otros no tanto y por ello la plataforma decidió adelantarse a la mofa y se burló de él mismo, por lo menos en Latinoamérica.

“Sabemos que hay algunos problemas con el streaming. Estamos llamando a una amiga para solucionarlo”, fue el mensaje que lanzó la plataforma en su cuenta para latinoamérica junto con un gif de Millie Bobby Brown en su papel de Eleven para “Stranger Things” colocándose unos goggles en una escena perteneciente a los últimos episodios de la serie.

Mientras que en su cuenta oficial para Estados Unidos y Canadá, la plataforma tan sólo tuiteó: “Hola a todos, sabemos que hay algunos problemas con el streaming y estamos trabajando para solucionarlos rápidamente. Les avisaremos cuando estén resueltos”.

Pero los mensajes no calmaron a sus usuarios, quienes comenzaron a escribir sobre el error de la plataforma mundial. Acá algunas de las mejores reacciones:

- Hubo quienes se decepcionaron de la plataforma

- Otros que fueron fatalistas...y ella

- Como siempre hubo quienes politizaron el asunto

- Claro que hubo a quienes ni siquiera les importó

- Pero otros prefirieron sacar ventaja de esto

- Mientras que otros fueron optimistas

- Sin embargo, hubo otras personas a las que en su sábado les fue mal

- Muy mal...

- Claro, siempre hay otra opción...

- Y por supuesto hubo quienes presumían que sí podían ver el contenido

La falla de la plataforma se da tan sólo un día después del estreno de la primera temporada de “Marvel's Luke Cage”, la nueva serie original de Netflix y Marvel Entertainment que forma parte del universo compartido con el cine y las series “Marvel's Daredevil” y “Marvel´s Jessica Jones”.

EL INFORMADOR / JONATHAN ALCARAZ