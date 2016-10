Roger Waters denuncia censura en EU

El largometraje narra cómo diversos grupos estadounidenses e israelíes crean un cerco informativo para hacer parecer que Palestina es el enemigo de Israel

CIUDAD DE MÉXICO, (01/OCT/2016).- ''The occupation of the american mind'' es un documental prohibido en Estados Unidos y su presencia en la Cineteca Nacional podría servir para que el mensaje cruce la frontera.

Eso consideró el roquero británico Roger Waters, al presentar el largometraje que narra cómo diversos grupos estadounidenses e israelíes crean un cerco informativo para hacer parecer que Palestina es el enemigo de Israel.

"Pensamos que iba a cambiar en EU unas cuantas mentes, pero descubrimos que no se puede mostrar allá en el cine, en la televisión, en ninguna parte, la de EU no es una sociedad libre especialmente al respecto”.

El artista criticó la propuesta de Trump en el primero de tres conciertos en la CDMX; lo llamó "pendejo".

“Hay una oficina de relaciones públicas en el gobierno de Israel cuya primer objetivo es suprimir por completo cualquier narrativa que se aleje de lo que quieren mostrar que es a Israel como una especie de David luchando contra Goliat", dijo Waters en un discurso de poco más de dos minutos de duración.

En su momento el productor ejecutivo del documental, Sut Jhally, recordó que encuesta aplicadas en EU arrojaron que 50% de consultados pensaban que Palestina era culpable.

En México se aplicó algo similar y 40%, detalló Jhally, pensaba igual.

"Eso es la propaganda", exclamó.

Por eso en su discurso Waters, líder de la banda Pink Floyd, señaló la importancia de la proyección en la Cineteca.

"Quizá en el futuro sus corazones hagan que este mensaje pase al otro lado de la frontera, ayuden a abrir las mentes allá", concluyó.