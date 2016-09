Roger Waters denuncia 'inexistencia' de libertad de expresión en EU

El músico y activista desea que el documental The Occupation of the American Mind abra los ojos de la sociedad mundial

CIUDAD DE MÉXICO (30/SEP/2016).- El músico y compositor británico Roger Waters aseguró que contrario a lo que se piensa sobre la libertad de expresión en Estados Unidos, ésta no existe como tal, pues cintas como "The Occupation of the American Mind: Israel's Public Relations War in the United States" no pueden ser apreciadas en ningún cine ni en la televisión de aquel país.

En la premier de dicho documental en México, el fundador de la afamada banda de rock Pink Floyd sostuvo que Estados Unidos no es una sociedad libre, debido a un móvil de relaciones públicas con el gobierno de Israel, el cual, según él, consiste en suprimir por completo cualquier narrativa distinta o que se aleje a lo que ellos quieren presentar.

"Buscan mostrar a Israel como un David luchando contra Goliat. Un David pequeño que intenta sobrevivir a los ataques de un grupo de subhumanos (sic) que los está intentando destrozar".

"Esta es la narrativa que está fija en la sociedad de Estados Unidos y esta película expresa que la mente de América está cerrada a cualquier punto de vista ajeno a lo que dice Estados Unidos, así que esperamos que esto trascienda fronteras y abra unas cuantas mentes", señaló el activista en la Sala 1 de la Cineteca Nacional.

Al tomar la palabra, el productor del documental, Sut Jhally, destacó el apoyo de muchos artistas, que como Waters, son políticos y se atreven a hablar sobre este tabú en Estados Unidos, donde la opinión pública refiere que Palestina es la que ocupa ilegalmente el territorio israelí.

Detalló que han realizado encuestas sobre el tema tanto en Estados Unidos como en México y que en ellas el resultado ha sido el mismo. Se sigue pensando lo que Estados Unidos e Israel quieren decir.

"Se cumplen ya 50 años de la ocupación real y física. Ojalá este documental ayude a cambiar lo que piensan", pugnó ante las ovaciones del público.

Narrada por Roger Waters, la película de Loretta Alper y Jeremy Earp se enfoca en las relaciones públicas pro-Israel dentro de Estados Unidos, a través de testimonios de líderes observadores del conflicto Israel-Palestina.

Además, explora cómo el gobierno de Israel, de Estados Unidos y la comunidad pro-Israel han unido fuerzas, con motivos muy distintos, para darle forma a la cobertura mediática estadounidense del conflicto a favor de los intereses israelitas.

El material fílmico incluye testimonios y opiniones de distintos especialistas, como la corresponsal Amira Hass, el analista político y escritor Youseff Munayyer; el profesor de Comunicación de la Universidad de Massachusetts, Sut Jhally; el activista Norman Finkelstein, y el lingüista, filósofo y activista Noam Chomsky, entre otros.

La proyección, que pudo ser apreciada en las salas 1 y 2 de la Cineteca, formó parte del programa de FOCUS CAMP, del Festival MIC Género, cuyas actividades concluirán mañana.

En la sala 1 se reunió a los invitados especiales y a los representantes de los medios de comunicación, mientras que en la otra al público en general que tuvo la oportunidad de interactuar con Waters, previo y posterior a la función.