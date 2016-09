Angelina Jolie dará vida a una comandante de la Fuerza Aérea

La película estará basada en el libro 'Shoot Like A Girl'

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS (30/SEP/2016).- Angelina Jolie encarnará a una comandante de la Fuerza Aérea de EU. en su próxima película, una noticia que se produce justo el día en que ha trascendido el acuerdo temporal al que ha llegado con su marido, Brad Pitt, sobre la custodia de sus seis hijos.

Según publica la edición digital de The Hollywood Reporter, Jolie interpretará a la comandante Mary Jennings Hegar en una historia basada en el libro "Shoot Like A Girl: How One Woman's War Against the Taliban Led to Her Victory Over the Department of Defense", las memorias de la propia Hegar, que se publicarán en marzo de 2017.

Hegar sirvió en Afganistán como piloto de elite en misiones de rescate y ganó la medalla del Corazón Púrpura, reconocimiento que se entrega a los heridos y muertos en combate, todo ello después de ser toda una pionera en su campo al conseguir derribar las barreras que impedían a las mujeres servir en las Fuerzas Armadas.

El proyecto, que cuenta con un guión de Frank Baldwin y se encuentra bajo el paraguas del estudio TriStar, será producido por la entidad The Gotham Group y actualmente se encuentra en búsqueda de director.

Jolie y Pitt alcanzaron hoy un acuerdo temporal sobre la custodia de sus seis hijos a la espera de la resolución definitiva de su divorcio, según el medio especializado en noticias sobre famosos TMZ.

De acuerdo con esta información, Jolie y Pitt aceptaron las condiciones propuestas por el Departamento de Infancia y Servicios Familiares del condado de Los Ángeles, por las que la actriz obtuvo la custodia física de los seis niños y el actor tendrá derecho a visitar a sus hijos.

Después de más de una década juntos y apenas dos años después de casarse, Jolie pidió el 19 de septiembre el divorcio a Pitt y solicitó la custodia legal de los seis hijos que tiene la pareja: tres adoptados -Maddox (Camboya), Pax (Vietnam) y Zahara (Etiopía)- y tres biológicos -Shiloh y los gemelos Knox y Vivienne-.