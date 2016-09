Cristian Castro lanza 'Dicen...', su nuevo álbum inédito

'Decirte adiós' es el primer sencillo que se desprende del disco

CIUDAD DE MÉXICO (30/SEP/2016).- El cantante mexicano Cristian Castro, quien no presentaba material inédito desde hace siete años, estrena "Dicen...", disco del que se desprende "Decirte adiós", el primer sencillo.

Grabado en aproximadamente seis meses entre Los Ángeles, Miami y México, y producido por el británico Warren Huart y el cubano Yotuel Romero, el álbum contó con la participación de jóvenes autores como Pablo Preciado (Matisse), Cecy Leos (Kaay), Alan Saucedo, Mariana Vega y Ángela Dávalos.

Además de los ya reconocidos compositores Diego Verdaguer, Raúl Ornelas, Lalo Murguía, Mauricio Arriaga, Bruno Danza y Jorge Macías (Q.E.P.D.).

"Elegir las canciones fue lo más difícil. En cada una de ellas debía de haber algo muy personal, que fuera acorde a mi estilo", expresó Cristian, ganador de 65 Discos de Oro y 31 de Platino, a través de un comunicado.

"Las canciones son lo más importante de mí, son lo único que realmente soy y he querido ser y me da mucho gusto que el público me siga permitiendo transmitir sentimientos a través de ellas", agregó.

Considerado por Billboard, uno de los tres cantantes latinos más exitosos, Castro ofrece esta vez un álbum romántico, con baladas y canciones "off tempo" en el que explora su voz tanto en tesituras bajas como altas.

"Dicen..." contiene 12 melodías: "Lady Blue (Feat. Yotuel)", "Decirte adiós", "Cruel", "Dicen...", "60 segundos", "Sin aliento", "Me quedé", "Simplemente tú", "Perdonar", "Invencibles", "Alma de viento" y "El vino y las rosas".