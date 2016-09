Los Aterciopelados viven un nuevo florecer

El grupo retomó su carrera en conjunto después de tres años separados

CIUDAD DE MÉXICO (30/SEP/2016).- Para los Aterciopelados, la quinta década de vida es una época de nuevo florecimiento con su gira "Reluciente & Rechinante".

Este aire comenzó hace dos años con su reencuentro en la vigésima edición del festival Rock al Parque en Bogotá, donde retomaron su carrera en conjunto después de tres años enfocados en sus proyectos en solitario Ruseñora y conEctor. Ahora Andrea Echeverri acaba de cumplir 51 y los disfruta con una agenda llena.

"¿Cómo me siento? Pues chévere, creo que tiene que ver con que todo lo que está pasando está bueno", dijo el jueves la vocalista en una entrevista en la Ciudad de México. "Como que de pronto sientes que todo ese recorrido ha sido bonito y para harta gente importante".

La edad de su compañero en la aventura aterciopelada, Héctor Buitrago, está en cambio bien escondida en Google.

"La disquera me prohíbe decir la edad, en el contrato hay un 'item' que dice que no", señaló en broma, sin revelarla.

En este periodo de gran actividad han lanzado el CD/DVD en vivo "Reluciente, rechinante y aterciopelado", con versiones diferentes de algunos de sus éxitos como "El estuche" y "Bolero falaz", la nueva canción "Re", que dedican a Café Tacvba, y colaboraciones estelares como "Maligno" con León Larregui y "Florecita rockera" con Goyo de ChocQuibTown y Catalina García de Monsieur Periné.

Además están de gira con este álbum y próximamente visitarán Ámsterdam, Zaragoza, Barcelona, Madrid y Berlín, así como el Teatro Metropólitan de la capital mexicana el 29 de octubre.

Para el DVD reusaron envases de detergente, CDs y tapas de plástico para crear su colorida escenografía y vestuario. Para el concierto en el Metropólitan, han comenzado a revisar propuestas de diversos artistas con el Huerto Roma Verde, un parque ecológico y centro comunitario del centro de la Ciudad de México.

Esta búsqueda por "tratar de que nuestra huella no sea tan negativa con el ambiente", como lo definen, ha sido una constante en su carrera y también se traduce a su vida personal: ambos dividen la basura y hacen composta. Echeverri no es vegetariana; Buitrago sí, aunque no vegano.

"Es muy difícil con los niños, pero ellos son vegetarianos y mi esposa también", dijo el padre de dos hijos quien fundó Cantoalagua, un movimiento social para crear conciencia ecológica.

Los dos están emocionados por los prospectos que tienen en esta nueva etapa creativa, en la que también participarán en un disco en homenaje a Juan Gabriel interpretando "He venido a pedirte perdón" y contemplan el lanzamiento de un nuevo álbum para el próximo año.

"Cada nuevo disco es un reto y hay como mucha emoción de ver qué sale", dijo Buitrago. "Lo que siempre queremos es que venga algo nuevo, auténtico, diferente a lo que hemos hecho".

Entre las inquietudes que tiene ahora, Echeverri destacó sus clases de guitarra, en las que se ha experimentado con el blues, así como su pasión por la cerámica.

"La idea que tengo yo es así como esto fue de reciclaje, yo quería que el nuevo disco fuera de cerámica", apuntó. "Lograr algo a nivel de imagen con la cerámica".

Sus ánimos a nivel personal coinciden con la esperanza que ha creado en Colombia la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC, el cual puede ser avalado o rechazado en un plebiscito el domingo.

De acuerdo a una encuesta de la firma Cifras y Conceptos, 54 por ciento de los colombianos le daría su voto al "sí", y un 34% al "no". El 12 por ciento de los consultados desconocía el tema o se abstuvo de responder. Para que el acuerdo de paz sea refrendado se necesitan poco más de 4,5 millones de votos de los 35 millones de ciudadanos aptos para sufragar.

"Es un paso súper importante, pero queda otra guerrilla importante que es el ELN", dijo Echeverri sobre el Ejército de Liberación Nacional, que el gobierno colombiano también busca desarmar.

Las FARC, con 7.000 miembros y creadas en 1964, son la guerrilla en actividad más antigua de América Latina. Su conflicto ha dejado más de 200 mil muertos, según cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica.

"Está como todo el asunto con las víctimas, todo el asunto con los desplazados", sostuvo Echeverri sobre el saldo, además de subrayar que tras el acuerdo deberá haber una repartición de tierras para los campesinos y afectados por la guerrilla.

Ante la posibilidad de que exista un olvido a los años de conflicto y sus consecuencias tras la firma del acuerdo de paz, Echeverri respondió: "Quiera Dios que no".

"El país tiene que ser garante de ese proceso", pidió Buitrago, así como "un ejercicio de memoria que se tiene que seguir realizando de lo que sucedió en la guerra, para que no vuelva a suceder. Tiene que haber un proceso con las víctimas de reparación, de reconciliación".

"Y todo un proceso de justicia porque no es que van a perdonar a todos como dicen", sentenció Echeverri.