Hook y su legado con Joy Division y New Order

La presentación de Peter Hook & The Light será el sábado 1 de octubre en el BMLS Showcenter; los boletos tienen un costo general de 550 pesos

GUADALAJARA, JALISCO (30/SEP/2016).- Pocos músicos pueden jactarse de haber pertenecido a dos agrupaciones musicales que dejaron escuela en dos géneros distintos. Peter Hook es uno de ellos, y este sábado regresa a Guadalajara para presentarse en el BMLS Showcenter, junto con The Light. De nueva cuenta, el músico británico dará nueva vida al repertorio que compuso para Joy Division y New Order.

Fue a finales de los años setenta cuando fundó Joy Division, en compañía del mítico vocalista Ian Curtis, el guitarrista Bernard Sumner y Stephen Morris en la batería. Unknown Pleasures (1979), su álbum debut, es un clásico del post punk con canciones emblemáticas como "New Dawn Fades", "Interzone", "Shadowplay" y "She's Lost Control". Un sonido obscuro pero energético, depresivo pero lleno de energía fue lo que los afianzó, además de un espectáculo en directo lidereado por un enigmático Ian Curtis al frente de la banda.

La segunda placa, Closer (1980), se lanzaría poco después del suicidio de Curtis. A manera de testamento musical, el disco es también un portento sonoro: "Atrocity Exhibition", "A Means to an End", "Heart and Soul" y el resto de la obra son ejemplos de cómo se recrea una atmósfera sonora con pocos instrumentos. Uno elemento vital dentro de ellos, sin dudas, son las líneas de bajo de Peter Hook, cocompositor en todas las canciones de éste y el álbum anterior.

Tras el fallecimiento de Ian, Sumner y Hook retomaron parte del repertorio de Joy Division para revestirlo de nuevos arreglos, con la creación de un nuevo ensamble que revitalizaría la música electrónica en los años ochenta: New Order. Herederos, sí, del sonido post punk, en la nueva banda los integrantes sumaron los sintetizadores (con los que ya habían coqueteado en el último disco de Joy Division) para modelar un sonido propio. "Blue Monday", "Age of Consent", "The Perfect Kiss", "Bizarre Love Triangle" fueron algunos de sus sencillos en el primer lustro de vida, todos ellos éxitos en la radio y en donde se escucha el potente bajo de Hook, además de tomar también la interpretación en sintetizadores y secuencias.

Republic sería su único disco en los noventa: el nuevo milenio los vio volver en 2001 con Get Ready, de donde se desprendió el popular sencillo "Crystal".

La carrera de Hook dentro de New Order acabaría tras el lanzamiento de Waiting for the Sirens' Call en 2005, pues en 2007 se retiró del grupo por conflictos personales.

Luego de una breve etapa como dj (para algunos fallida), Peter Hook se unió a The Light, ensamble con el que ha recuperado las composiciones que lo hicieran famoso tanto con Joy Division como con New Order. Con dicha formación ha visitado ya dos veces Guadalajara: para esta ocasión, el bajista entonará los clásicos de ambos grupos.

SABER MÁS

Asiste

Peter Hook & The Light en el BMLS Showcenter, sábado 1 de octubre 21:30 horas: Avenida Avila Camacho núm. 1567. Boletos en taquilla y en el sistema Ticketmaster: 550 pesos general.

