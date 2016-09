Mon Laferte dice vivir un sueño en su vida musical

Así define la chilena todo lo que le ha sucedido durante su carrera como cantautora

CIUDAD DE MÉXICO (30/SEP/2016).- Como un sueño increíble, así define Mon Laferte todo lo que le está pasando en su carrera musical, sobre todo con su reciente álbum "Mon Laferte vol 1".

La cantautora chilena tiene nominaciones para la próxima entrega de los Grammy Latinos y el pasado miércoles recibió la noticia de que está postulada para los MTV Europe Music Awards, en la categoría de Mejor Artista Latinoamericano Norte.

"Me siento muy contenta con todas estas noticias que he recibido en estos días, ha sido un año increíble que se viene a redondear con los Grammy y ahora con los MTV europeos, no tengo más que decir: ¡wow, esto es un sueño!".

Compartió que se emocionó mucho al enterarse de su postulación a esos premios europeos de la música.

"Me enteré a través de las redes sociales y qué lindo que hasta allá ya llegó el chisme de mi música y mis canciones, la verdad estoy muy contenta de todo lo que está pasando, lo que significa que vamos por buen camino", dijo en entrevista.

La cantante, radicada en México desde hace varios años, confesó que todo el trajín que ha tenido durante 2016 ha sido intenso, pero muy satisfactorio.

"Ha sido algo cansado, un año pesado, pero es un cansancio rico que disfruto y si voy a estar así cansada todos los años, pues que pase todos los años", afirmó.

Y ahora el trabajo se incrementará, porque además de que ya prepara su nuevo material discográfico, hoy tiene una cita en el Auditorio Nacional al lado de Caloncho.

"Es una gran emoción llegar al Auditorio Nacional, tengo entendido que las localidades están agotas, ha sido un éxito el "Mon La fruta tour", iniciamos en febrero en el Metropólitan y ahora el Auditorio Nacional, "¡qué felicidad!".



Pero además, luego del auditorio continuará con su "tour" por Estados Unidos. "Nos vamos el mes de noviembre a Estados Unidos y así vamos a estar entre gira y disco nuevo".



Mon, quien tuvo la oportunidad de compartir el escenario con el colombiano Carlos Vives, el miércoles pasado, dentro del Latin Acoustic sesión, se sintió agradecida con esta profesión que le ha dado la oportunidad de estar junto a gente que ha admirado desde joven.



"Qué rico conocer a tanto artista, como el caso de Carlos Vives, un maestro con una gran trayectoria, o conocer al maestro Armando Manzanero, es increíble. Me encanta conocer a los artistas, no importa si son famosos o no, lo importante es compartir el gusto que tenemos por la música".

Mon Laferte está nominada a los Grammy Latinos en dos categorías: Mejor Artista Nuevo y Mejor Álbum de Música Alternativa.