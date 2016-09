¿Qué hacer en Guadalajara del 30 de septiembre al 6 de octubre?

Guía del ocio en la Zona Metropolitana

• La agrupación Fifth Harmony formada por Ally Brooke, Normani Kordei, Lauren Jauregui, Camila Cabello y Dinah Jane ofrecerá un concierto en el que promociona su álbum más reciente, que da nombre a su actual gira, 727 World Tour • La banda británica The Libertines tiene una cita con sus seguidores tapatíos, a quienes brindará un esperado concierto, en el que promocionará su más reciente disco Anthems for doomed youth • Matisse es un trío que comienza a fincar una trayectoria y se presentará de nueva cuenta en concierto, en el que se apreciarán en vivo el color de sus voces • El Moscow State Ballet presentará este clásico de la danza El lago de los cisnes, que narra la vida de Odette, una joven hechizada por el brujo Von Rothbart