'El Puma' vuelve al estudio y graba tema con Chayanne

En el nuevo álbum titulado ''Inmenso'' participarán amigos de José Luis Rodríguez

MIAMI, ESTADOS UNIDOS (30/SEP/2016).- El cantante venezolano José Luis Rodríguez "El Puma" está de regreso al estudio musical, tras una baja de salud, y acaba de grabar un tema a dúo con el cantante puertorriqueño Chayanne.

El intérprete de temas como "Agárrense de las manos" al parecer trabaja en un nuevo álbum titulado "Inmenso" el que participarán amigos como Chayanne, de acuerdo con una foto publicada por el bailarín boricua en Instagram.

"Feliz de participar en el nuevo proyecto de @elpumaoficial #INMENSO. Aquí estamos hoy en el estudio grabando y pasándola bien", escribió esta semana el cantante junto a una foto en la que posa al lado del venezolano.

Hace unas semanas, El Puma se presentó en un espectáculo en Barranquilla, Colombia, en una imagen dramática con una sonda en la nariz conectado a un tanque de oxígeno, por lo que luego debió cancelar varios compromisos artísticos.

Al parecer el artista, creador de temas como "Dueño de nada" ya está mejor su salud y luce sonriente en la fotografía con Chayanne, aunque un poco demacrado.

Hace dos años, José Luis Rodríguez, sorprendió al confesar en una entrevista que en 2000 fue diagnosticado con una fibrosis pulmonar incurable.

Pese a su mal y a las opiniones de su círculo íntimo para que deje el espectáculo, el artista de 73 años de edad se muestra reacio a salir de los escenarios.

Su ex esposa Lila Morillo y sus hijas le han aconsejado públicamente que se retire, no obstante admiten que el ex vocalista de "La Billos Caracas Boys" siempre ha dicho "que va a morir en las tablas".