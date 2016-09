Yosstop llega en busca de su 'princeso'

Incluye algunos de sus personajes de las miniseries que realiza en internet

GUADALAJARA, JALISCO (30/SEP/2016).- Esta noche llega al teatro Galerías a las 19:00 horas la puesta en escena “Appartate de mi Princeso”, espectáculo de la youtuber Yosstop, que incluye algunos de sus personajes de las miniseries que realiza en sus canales de YouTube, como por ejemplo “Rosa Celeste”, “Culerina” y “La Zorra Durmiente”. Los boletos para el espectáculo van de los 250 a los 500 pesos.

La también actriz, guionista y presentadora ha declinado ser parte de la televisión, pues considera sería un retroceso en su carrera. “Ni yo me entiendo, hasta mis tías me dicen, ‘¿pero qué te pasó, eras un niña muy tímida?’ Pero me pasó y ya, se me fue formando esta personalidad hasta que llegué a este punto donde soy como muy abierta y expresiva, clara y directa, en todo lo reflejo”. El director de la puesta en escena es José Luis Saldaña.

Al margen de la puesta, Yosstop está ideando que nuevas miniseries y personajes incluirá en sus canales de YouTube. “Sé que soy buena para esto, para hacer guiones, para hacer videos, para actuar, para dirigir cosas, sé que esto es lo mío y es lo que hago”.