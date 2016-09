La India Yuridia, lista para domar el palenque

La comediante se presentará mañana en las Fiestas de Octubre

GUADALAJARA, JALISCO (29/SEP/2016).- Ya está todo listo y dispuesto para que La India Yuridia abra las noches del palenque de las Fiestas de Octubre –mañana es la inauguración con ella– Y la comediante asegura que ya ha lidiado con este toro que representa el público de teatros de pueblo y de bares, por lo que no se pone nerviosa de enfrentarse a una audiencia que al calor de las copas se la quiere pasar bien, riéndose y compartiendo con los amigos.

En entrevista con EL INFORMADOR comparte que ofrecerá parte del show que presentó en el Teatro Galerías, pero también habrá otras sorpresas, por ejemplo, aún no sabe si cantará con mariachi o banda durante su espectáculo en vivo. “Ya traemos experiencia, antes de pisar escenarios tan grandes, estuvimos fogueándonos en Monterrey en bares, así que es casi lo mismo pero más grande, gente borracha donde quiera va a estar”.

La India Yuridia considera que no se trata de dominar al público, sino de animarlos a que la pasen bien. “Dicen que los borrachos y los niños dicen las verdades, entonces nada más hay que controlar a los señores que no se quieran exceder, pero para eso van a estar todas las mujeres apoyando. Yo no tomo porque tengo una alergia, pero eso no me quita lo alegre, si alguna persona del público se acerca a mí, yo encantada de la vida siempre que sea con respeto y si no pues ahí está la seguridad, si no imagínate: artista, madre, esposa y ahora de seguridad, pues no, ya es demasiada carga para mí”.

La comediante sigue con el interés de darle el valor merecido a la mujer a través de sus espectáculos, de hacer ver que el feminismo no es malo y que las féminas tienen también el derecho de divertirse y ser autosuficientes, que no dependan de los esposos para lograr sus metas. De hecho, conversa, que hay interés de hacer conferencias con un toque más serio, pero sin dejar su personaje de lado, pues asegura a través de él es que conecta con más público.Sobre la televisión comparte que ha tenido ofertas, pero ahora que está de gira, no sólo por México, sino que también ya acaba de regresar de Estados Unidos y volverá a ciudades como Chicago, no tiene el tiempo de dedicarse a un programa que le quite tiempo del que también necesita para su familia y sus actividades diarias.

Eso sí, el próximo 31 de diciembre hará mancuerna con Teo González para juntos presentarse en el Salón Fiesta Guadalajara y recibir el 2017, cada uno ofrecerá sus show y luego harán un número juntos.“El tiempo se saca de donde menos te lo imaginas, la verdad es que hemos estado cansado porque traemos unas giras muy tensas, pero el escenario de transforma, a veces llego cansada de viajar y del avión, con el cuello torcido, pero nada más llegas a escena y de volada la gente te inyecta la energía, con la adrenalina a tope”.

EL INFORMADOR / KIKE ESPARZA