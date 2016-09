Retirarán quiste del estómago a Erik Rubín

El cantante señala que la intervención no tiene ningún riesgo

CIUDAD DE MÉXICO (29/SEP/2016).- El cantante Erik Rubín informó que será intervenido para retirarle un quiste que tiene en el estómago.

Así lo dio a conocer al acudir al estreno del musical “El hombre de la mancha”, al ser cuestionado sobre su salud: “Muy bien, la cirugía es en enero que estaremos un poco más tranquilos, nada más que afortunadamente viene un año de mucho trabajo, de muchos proyectos, entonces quiero aliviarme lo antes posible”.

Rubín explicó que lo que le harán “básicamente será quitar el quiste que está en el estómago, no tiene riesgo, ahí la cuestión es que le están quitando una parte del estómago, por lo cual va a requerir de mucha paciencia al principio, porque son puros líquidos, de alguna manera aprender a comer despacio y ese tipo de cosas”.

“Estoy sano, estoy bien entonces dicen que me voy a recuperar rápidamente, lo que me pega más es que no voy a poder regresar al gimnasio hasta dentro de dos meses a darle como lo estoy haciendo ahorita en forma. Estoy perfecto, es una cuestión que hay que tratar pero saldré bien de ello”, agregó.

También comentó que debido a la carga de trabajo que tendrá a fin de año decidió posponer la operación hasta enero, pues no es algo urgente y por ahora lleva una vida normal, haciendo ejercicio y señaló “inclusive me hicieron una endoscopia y el tumor no ha crecido, entonces no hay probabilidad que obstruya el paso del estómago al intestino, entonces bien, agusto".

En abril, el intérprete empleó su cuenta en Instagram para dar a conocer detalles de su salud, pues un fuerte dolor abdominal lo había llevado al hospital.

Tras realizarle algunos análisis se determinó que tenía un quiste benigno.

“La próxima semana tengo consulta para definir si es necesaria la cirugía, pero por lo pronto estamos felices y agradecidos con la noticia, disfrutando de una inolvidable vacación con la familia. Gracias de nuevo!”, escribió el músico para acompañar la imagen.