Frida Sofía comparte foto desnuda en Instagram

CIUDAD DE MÉXICO (29/SEP/2016).- Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán, consintió a sus seguidores de Instagram con una foto en la que posa completamente desnuda.

La modelo colgó en su cuenta una instantánea de su sesión de fotos para Playboy, generando revuelo y comentarios por torneado cuerpo.

“Creo que la mujer es un arte. Hay que jugar con la mente del hombre”, dijo Frida en febrero de 2015 sobre la sesión de fotos que hizo para la edición mexicana de la revista Playboy.

“Estamos en otra época, ya no es una cosa extrema quitarse la ropa, aparte ya me han visto, siempre ando en bikini, vivo en Miami”.

Hace unos meses, Alejandra Guzmán y Frida incendiaron las redes tras publicar un video en Instagram lanzándose a la piscina en tanga.

“Querían nalgas”, escribió la cantante en su cuenta personal junto a una breve reproducción en la que se observa a ambas lanzarse a la alberca, de espalda y en cámara lenta.

Este video provocó que la cantante se molestara con un conductor peruano cuando éste le hizo un comentario al respecto.

“No es muy común que la madre y la hija, el público no sepa escoger cuál de las dos está más buena”, señaló el conductor.

La expresión de Guzmán se transformó y dijo: “No entendí, no entendí, no me alburees”.

El conductor insistió en su punto. “De repente para mucha gente no es muy común, no es muy normal que no sepan elegir entre cuál, de la hija o la madre, esté más buena, es que están bien las dos”.

Entonces la cantante respondió: “Pues no sé, según como lo quieras ver, yo veo a mi hija muy bonita… hago ejercicio y hago lo que quiero… ojalá y tengas amor y paz en tu hogar” y abandonó la entrevista.