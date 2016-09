Roger Waters enciende el Foro Sol con música y polémica

El británico, además de interpretar los mejores éxitos de Pink Floyd, recordó a los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y se burló de Donald Trump

CIUDAD DE MÉXICO (29/SEP/2016).- El músico y compositor británico Roger Waters dejó fluir la música y los sonidos de la banda Pink Floyd este miércoles en el Foro Sol de la Ciudad de México, en un concierto en el que, fiel a su costumbre, mostró sus posturas políticas y sociales.

En su presentación, Waters recordó a los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, criticó al presidente de México, Enrique Peña Nieto y se burló del candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump.

El concierto resultó inmejorable, si bien comenzó 30 minutos después de la hora pactada, 21:00 horas locales, las 23 canciones que le dieron forma al concierto crearon un atmósfera de sonidos e imágenes que capturó y emocionó a los 60 mil asistentes.

El show transitó por cuatro etapas, cuatro discos de Pink Floyd, "Dark side of the moon", "Wish you were here", "Animals" y "The wall", en los que canciones como "Money", "Time", "Shine on you crazy diamond", "Dogs", "Pigs", "Mother", "Another Brick in the wall" y "Coformtably numb", entre otras, fueron coreadas por el público.

La parte más destacada del concierto ocurrió cuando Waters interpretó el tema "Pigs" (Cerdos), canción que habla de los dueños del poder y del dinero, quienes manipulan a la sociedad, según la visión de Waters.

En las pantallas apareció la imagen de Donald Trump y la palabra "Charade" (Farsa). El político fue caricaturizado de distintas formas y posteriormente un cerdo inflable viajó por los aires con mensajes alusivos a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014.

"Nos faltan 43", "Fue el Estado", "Vivos se los llevaron, vivos los queremos", "Nadie es ilegal", se leían en el cuerpo del animal, mientras que al final de la canción una serie de frases de Trump fueron mostradas en la pantalla, las cuales fueron rematada con la frase: "Trump, eres un pendejo".

Fue un concierto en el que Waters demostró que las canciones que creó con Pink Floyd no han perdido vigencia, siguen teniendo fuerza y su discurso político corre con los tiempos actuales.

Pero no fue el único mensaje político en el concierto. Durante la canción "Mother" en las pantallas apareció el mensaje "Renuncia ya", frase que hace unos días se utilizó como etiqueta en Twitter y en una manifestación para pedir la renuncia del presidente de México Enrique Peña Nieto.



Precisamente al mandatario mexicano, Waters, de 73 años, le dirigió un mensaje.

"Es hora de derribar el muro de privilegios que divide a los ricos de los pobres. Sus políticas han fallado. La guerra no es la solución, escuche a su gente, señor presidente. Los ojos del mundo lo están observando", expresó el músico poco antes del final.

El concierto, el primero de tres que ofrecerá Waters en esta capital, dos con boletos agotados en el citado inmueble, y un tercero, gratuito en el Zócalo de la capital mexicana el próximo sábado, tuvo una duración de dos horas y media.

Posteriormente ofrecerá una presentación estelar en el Festival Desert Trip en Indio, California junto artistas como The Rolling Stones, The Who y Bob Dylan, entre otros.