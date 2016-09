Trump se lanza contra ¡todas!

El republicano se ha caracterizado por sus declaraciones polémicas, algunas de las cuales le han valido que sea tachado de sexista

GUADALAJARA, JALISCO (29/SEP/2016).- El empresario Donald Trump, quien busca la presidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano, no le teme al escándalo y durante décadas se ha caracterizado por sus declaraciones polémicas, algunas de las cuales le han valido que sea tachado de sexista. Y es que Trump tiene una opinión para todo y para todas. Ha hablado lo mismo de Angelina Jolie que de Heidi Klum así como de Cher y Rosie O’Donnell. Sus críticas se han centrado sólo en la apariencia y “gorda”, “cerda” y “perro” han sido algunos de los calificativos que ha expresado.

“Un lindo trasero”

En 1991 declaró a la revista Esquire que no importaba lo que los medios escribieran sobre él “mientras tengas contigo una joven y hermosa pieza de trasero”.

Contra Rosie O´Donnell

De la presentadora dijo, entre otras cosas, que es “desagradable tanto por dentro como por fuera. Si la ves, es una haragana. ¿Cómo llegó a la televisión? Si yo estuviera en ‘The View’ despediría a Rosie. La miraría a su gorda y fea cara y le diría ‘Rosie, estás despedida’. Todos somos un poco regordetes, pero Rosie es peor que muchos”.

Sobre Angelina Jolie

El millonario dejó en claro que la actriz no es su tipo. “Realmente entiendo la belleza y te diré algo, ella no lo es. Yo poseo Miss Universo, Miss USA, quiero decir, poseo muchas cosas distintas y entiendo de belleza y ella no lo es”.

También contra Anne Hathaway

De la actriz dijo que era una cazafortunas por dejar a su novio cuando enfrentó problemas financieros. “Así que cuando él tenía mucho dinero le gustaba, pero después de eso ¿no es bueno?”.

Su calificación para Heidi Klum

La supermodelo alemana no se salvó de las críticas de Donald Trump, quien dijo que ya no era un “10”. “Heidi Klum, por desgracia, ella ya no es un 10”, declaró al The New York Times.

Sobre Alicia Machado

Fue ampliamente difundido el hecho de que después de alzarse con la corona de Miss Universo en 1996, Alicia Machado subió de peso y Trump convocó a la prensa para ver cómo se ejercitaba la venezolana, a quien llamó “Miss Piggy” y “Doña Labores Domésticas”.

La respuesta a Cher

La cantante criticó a Trump, quien le respondió: “No usa una ‘alfombra’ (en el cabello). Es mío y prometo no hablar de tus múltiples cirugías plásticas que no funcionaron”.

“La broma”

En 2006 declaró sobre Ivanka Trump que si no fuera su hija, “probablemente estaría saliendo con ella”.

