Carlos Rivera tendrá su debut en el ruedo

El cantante se confiesa emocionado por su primera vez en el palenque de las Fiestas de Octubre; EL INFORMADOR te lleva a verlo

GUADALAJARA, JALISCO (29/SEP/2016).- Creerse el nuevo ídolo pop de México no es una prioridad para Carlos Rivera, el chico originario de Huamantla, Tlaxcala, que pese a conquistar México, España y América Latina, sigue convencido de que su preparación como cantante no ha llegado al límite.

“Me gustaría tener más tiempo en cada una de las ciudades que visito, quedarme a tomar clases de teatro, danza, canto. En España lo hice durante tres meses y es algo que disfruto, quiero seguir aprendiendo. Para mí es un honor ser referente de una nueva generación en México, pero me alegra saber que puedo llegar al momento de que digan: ‘alguien puede ser el nuevo Carlos Rivera’”, detalla el cantante que retorna a Guadalajara para descubrir una faceta distinta del público.

Aunque los palenques son ya un territorio explorado por Rivera, el cantante destaca la adrenalina que le causa debutar en el palenque de Fiestas de Octubre el próximo día 20, escenario que considera es una forma más íntima de conectarse con el público, pues aquí revela sorpresas y dinámicas únicas que no son tan factibles en otras plataformas.

Rivera se dice sorprendido de la fidelidad que el público le manifiesta con un lleno total nuevamente a pesar de que no han pasado ni seis meses desde la última vez que visitó Guadalajara — se presentó en el Auditorio Telmex— y en el que también no quedó una sola butaca vacía.

“Es algo que me emociona, es increíble saber que puedo conseguir otro lleno cuando recién estuve en mayo en Guadalajara cuando ‘Yo Creo Tour’ comenzaba avanzar. Quienes han ido a mis conciertos saben que disfrutarán conmigo y quienes no conocen mi show quedarán sorprendidos porque en los palenques hay oportunidad de realizar otras cosas, de ser más sorpresivos, de estar más cerca”.

¿A qué se debe el éxito? Carlos Rivera contesta que todo ha sido el resultado de no desesperarse cuando las oportunidades parecían no concretarse aun siendo el ganador de la tercera generación de La Academia en 2004; pasado que ahora ve con gratitud al saber que esas frustraciones lo llevaron a emprender camino por cuenta propia y probar suerte en las artes escénicas con “El Rey León”, musical que le mostró una faceta distinta del espectáculo y del potencial de su voz.

“Sí me pongo a reflexionar sobre todo lo que ha pasado, de cómo muchas cosas no se dieron como yo esperaba, de cuando todo era un panorama incierto. Todo cambió con ‘El Rey León’, me permitió adentrarme al teatro, a la danza, a completarme. No sabía cómo iba lograr conseguir este presente. Reflexiono sobre los artistas que se han quedado en el camino porque somos muchos lo que queremos sobresalir, pero son pocos los lugares que te permiten hacerlo”.

A su estilo

Ahora Carlos Rivera no ve descanso próximo, pues tan solo con “Yo Creo Tour” ha realizado más de 40 presentaciones alrededor del mundo, desde los más recónditos poblados de México, hasta los teatros y foros televisivos de España, Argentina, Colombia, Chile y recientemente en Estados Unidos al ser de los primeros exponentes en iniciar con las sesiones acústicas de los Latin Grammy previo a la premiación.

“Fue una experiencia increíble, un formato diferente de camino a celebrar uno de los mayores eventos para la música latina, además de compartir escenario con Sin Bandera, que son referentes indiscutibles en este panorama”.

Es justamente en Estados Unidos donde Carlos Rivera visualiza continuar con su gira y conquistar por completo a la audiencia hispana, y aunque la inquietud de cantar en inglés no es descartada, determina que por ahora no es el momento de incursionar por completo en mercado anglosajón al sentirse satisfecho con los resultados que sus producciones en español han tenido.

“Es algo que está en el camino, pero ahora estoy enfocado en seguir con mis temas en español, han tenido resultado y eso es bueno en un mercado como Estados Unidos. Ya he explorado otros idiomas como el portugués; España me ligó mucho a Portugal y en Brasil lo hice junto a Daniel Boaventura. Es algo que se dará a su tiempo”.

Entregado a sus letras

Más allá de disfrutar de una agenda saturada, Carlos Rivera confiesa que una de las máximas satisfacciones actuales es ver triunfar aquellas canciones escritas por él y que han sido clave para hacerlo acreedor a discos de oro desde que la producción “El hubiera no existe” lo debutó como compositor y le abrió camino a que otros artistas deseen interpretar la lírica del mexicano.

“La mitad de mis discos –en los últimos dos- son de composiciones mías y eso me da seguridad de marcar mi propio estilo. Que otros artistas quieran cantar mis letras es fabuloso, David Bustamante lo hizo en España. En Guadalajara compuse ‘Que lo nuestro se quede nuestro’, ahora regreso a la ciudad con esta canción que será el próximo sencillo. Tampoco escribo por escribir, ese no es mi oficio, surge cuando hay necesidad de hacerlo”.

