Roger Waters firma autógrafos a fans mexicanos

El músico y compositor convive con fans que lo esperaban afuera de su hotel

CIUDAD DE MÉXICO (28/SEP/2016).- El músico y compositor británico Roger Waters mostró hoy su lado cercano y firmó autógrafos a los seguidores mexicanos que se encontraban esperándole a las afueras de su hotel en el céntrico Paseo de la Reforma de la capital.

El miembro fundador de Pink Floyd ofrecerá tres conciertos en la Ciudad de México; dos en el Foro Sol -uno esta noche y otro mañana, ambos con boletos agotados- y un tercero gratuito en el Zócalo de la capital mexicana, el próximo sábado.

Waters, al igual que también hizo el pasado martes, salió del hotel en el que se hospeda, donde cientos de seguidores esperaban su aparición, y firmó discos durante varios minutos para, de esa manera, agradecer la espera de los fanáticos.

La última visita de Waters a México ocurrió en 2012 con la gira "The wall", que duró más de tres años y con la que ofreció 219 conciertos.

En los tres conciertos, el músico interpretará temas de los álbumes "The wall", "Wish you were here", "Dark side of the moon" y "Animals", los cuales son considerados como los mejores de Pink Floyd.