'El Mimoso' armará la grande

El próximo 3 de octubre el cantante estará en el Auditorio Benito Juárez compartiendo escenario junto a Bebeto, Germán Lizárraga y sus Estrellas de Sinaloa y Roberto Junior

GUADALAJARA, JALISCO (28/SEP/2016).- A paso seguro es como avanza Luis Antonio López “El Mimoso”, que tras emprender su carrera en solitario después de ser la voz de la banda El Recodo durante 11 años, asegura vivir una de las mejores etapas de su trayectoria sobre los escenarios.

Alistando concierto para Fiestas de Octubre el próximo día 3 en el Auditorio Benito Juárez, “El Mimoso” revela las sorpresas que vienen para festejar 23 años de cantar y ser considerado como uno de los máximos exponentes del regional mexicano, con un disco inédito que consentirá a su público.

El cantante puntualiza que si bien su proyecto solista cosecha frutos y progresivamente marca su sello propio en la industria sonora, el que lo relacionen la banda El Recodo no es un situación que lo incomode, pues agradece la fidelidad de los fans que lo siguen pese al cambio y aplauden su nueva propuesta haciendo de “Típico clásico” un éxito, incluso en redes sociales, en las que supera las 72 millones de reproducciones en YouTube a un año ser estrenada.

“En la historia del Recodo he sido quien más ha durado como cantante, eso no se borra del recuerdo del público, es como si quisieras quitarte un tatuaje. Ahí seguirán los veintitantos discos que me tocó grabar, mi voz no se puede borrar. Pasarán muchos años y la gente me seguirá relacionando, quizá me compare. La música te da muchas oportunidades de seguir”.

Con agenda llena hasta que culmine el año, “El Mimoso” señala que el próximo 15 de octubre se dará a conocer su más reciente material que significa un peldaño en su carrera y estrenando así el primer sencillo de la producción que tentativamente se llamará “23”.

“Es un disco inédito, muy dedicado, bien elegido y cuidado en todos sus temas. Es algo especial, estoy visualizando un peldaño, un salto más en mi carrera solista”.

Dispuesto a innovar

Que lo tacharan de loco por querer filmar el video de “Típico clásico” en Cartagena, Colombia, poco le importó a “El Mimoso”, convencido de la calidad que el regional mexicano puede tener haciendo uso de la tecnología para lograr ofrecer a la par productos audiovisuales que apuesten por la creatividad y producciones de formato cinematográfico.

“Más que romper clichés, abrimos un parteaguas. Los videos que están saliendo tiene calidad 4K, nadie se animaba hacer videos de este alcance (en la banda). Me encanta la tecnología y por eso quise hacer algo diferente con ‘Típico clásico’ y resultó ser un boom”.

Bajo esta idea es como “El Mimoso” gana el respaldo de su público más allá de la radio tradicional, medio en el que considera la competencia es abismal ante el nacimiento de nuevas estrellas que llegan con fuerza a sacudir a los cantantes más consagrados.

“Antes podías tener dos o tres sencillos en la radio sin problema, y ahora no logras mantener una sola canción en un mes porque está saturado, pero es parte de lo que ha crecido el regional mexicano, hay muchos jóvenes con talento que vienen empujando fuerte que logran de manera instantánea los logros que a ti te costaron años”.