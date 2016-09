Cabas resurge más enamorado

El cantautor colombiano regresa a México con su propuesta tropical

GUADALAJARA, JALISCO (28/SEP/2016).- Las modas rítmicas no es algo que preocupe a Cabas, el cantautor colombiano que tras abanderar el sonido caribeño de América Latina, retorna a los escenarios mexicanos para dar muestra de los alcances que las propuestas tropicales tienen en medio del reino pop y urbano.

Al presumir su más reciente canción “Enamorándonos”, Cabas destaca que pese a estar ausente de México en los últimos años, sus fans siguen aplaudiendo su concepto libre de clichés y de las modas que han atrapado a sus paisanos como Shakira, Carlos Vives, J. Balvin o Maluma; quienes han tomado al reguetón y los ritmos urbanos como estandarte en la actualidad.

“Los artistas peleamos por nuestra manera de ver el mundo, desde mi primer disco hice una fusión muy diferente con la música tropical y del Caribe (…) Hace 10 años decían que Colombia estaba en su momento con Carlos Vives o Juanes, eso es normal. A mí me gusta el reguetón, pero no me preocupa, tú haces lo tuyo, no te debes amargar o presionar por lo que está de moda”.

El colombiano puntualiza que si bien se ha adaptado a las nuevas plataformas de consumo y promoción de las redes sociales, no se presiona por la necesidad de ganar likes o reproducciones, ya que en su momento temas como “Mi bombón” alcanzaron el éxito de manera natural.

“Haciendo cualquier payasada puedes lograr millones de visitas, el filtro lo hace la gente buscando lo que le gusta. Tengo 15 años en la música, he vivido los cambios con la disminución de la venta de discos, pero la gente sigue yendo a los conciertos. El público es fiel, mantengo un contacto directo con mi gente, pero no soy tan intenso en las redes sociales”.

Regresar a México no es sólo un capricho para Cabas, pues además de reactivar su carrera en el país, el cantante se suma a la promoción de “Soltera, treintona y fantástica”, película protagonizada por Bárbara Mori y en la que el colombiano figura como uno de los compositores principales de la banda sonora con “Enamorándonos”.

“Es un mensaje de amor, una canción que da alegría instantáneamente, fue una decisión acertada comenzar con ella”.

Tras bambalinas

Aunque aún no hay fecha exacta de su estreno, Cabas revela detalles de lo que será el documental de su trayectoria, el recorrido que ha hecho por México con su música, lo que ocurre sobre y debajo los escenario. La idea que se visualiza se presente a través de una veintena de capítulos en televisión.

“Es el proceso de todo lo que ha pasado desde que llegué a México, la reconexión con el público, los ensayos con mi banda. No sabemos hacia dónde irá todo el material que estamos recolectando, pero será algo diferente para la televisión normal, es bastante diferente”.