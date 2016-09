¡Treintonas y fantásticas!

Barbara Mori y Marimar Vega promueven una cinta donde el humor y la reflexión sobre la edad es el motor de la trama

GUADALAJARA, JALISCO (28/SEP/2016).- El próximo 7 de octubre llega a la cartelera nacional con 600 copias la cinta “Treintona, soltera y fantástica”. El filme que protagonizan Bárbara Mori, Marimar Vega, Jordi Mollá y Juan Pablo Medina fue rodado en Jalisco el año pasado y es producido por All About Media bajo la dirección de Chava Cartas. Y para darle difusión al próximo estreno tanto Bárbara como Marimar visitaron ayer la Perla Tapatía, con la intención de hablar de la cinta que desarrolla la vida de ”Inés”, una mujer que al llegar al tercer piso se da cuenta que su vida puede ir más allá de estar casada o tener hijos.

De hecho la trama es una adaptación del libro de Juana Inés Dehesa que lleva el mismo nombre y que en su contexto manifiesta el desarrollo actual de la mujer en las sociedades contemporáneas, que a pesar de convivir con muchos tabúes plagados de misoginia, hay un camino haciendo brecha para las mujeres que buscan un proceso personal y profesional distinto al habitual.

Eternamente bellas

La pregunta estaba en el aire desde que comenzó el proyecto, tanto para Bárbara como para Marimar, ¿cómo fue llegar a la década del tercer piso? En entrevista con EL INFORMADOR, ambas hablan de su proceso de crecimiento al llegar a esta edad.

“Personalmente siempre escuché que cuando llegabas a los 30 entrabas en una crisis de edad y tal, pero a mí nunca me ha dado. Me han dado otras crisis, varias, pero no tienen que ver con esto. Tener 38 años hoy en día a mí me ha beneficiado mucho y hoy en día lo agradezco, porque obviamente cometo errores, pero aprendí a disfrutar la vida. Yo en los 20s quería todo a mi manera y si no salía, sufría y lloraba, pero con los años te das cuenta que no pasa nada. Yo hoy vivo mi vida más feliz y hoy sé que hay que arriesgarse a hacer todo lo que quieres ser porque no sabes si estarás toda la vida”. Explica Bárbara quien vio en su personaje "Inés” ese cuestionamiento interno de cuándo se dará el tiempo para ella y no para hacer feliz a los demás.

En tanto Marimar, quien da vida a “Camila” —la mejor amiga de “Inés”—, el proceso de llegar a los 30 tampoco fue un evento traumático. “Yo tengo 33, nunca he tenido esa crisis de la edad por el momento, no me preocupa ni me da miedo cumplir 40 o 50, pero por supuesto que me identifico mucho con la crisis de la mujer, no con lo de ser solteronas, porque en mi casa nunca me presionaron que me tenía que casar, pero todas crecemos con ideas preconcebidas y que te hacen mucho ruido y que por supuesto tenemos que encajar en una sociedad, tampoco quieres ser un bicho raro y eso hace que se conflictúe uno, sobretodo la mujer actual, me atrevo a decir que todas mis amigas en diferentes situaciones, estamos luchando constantemente con este tema, porque sí queremos un hombre al lado, pero ser independientes, pero que ellos cumplan con su rol, estamos encontrando todos como ese equilibrio”.

Comienza a brillar

Marimar Vega es uno de los rostros más buscados en la pantalla mexicana, tanto la chica como la grande. En cine la hemos podido ver en largometrajes como “El cumple de la abuela” (2015), “Amor de mis amores” (2014), “Te presento a Laura” (2010) y “No sé si cortarme las venas o dejármelas largas” (2013).

En la pantalla chica se dejó ver en novelas como “Los Sánchez” (2004), “La vida es una canción” (2004) y “Capadocia” (2010), entre otros.

La nueva diva del cine

Bárbara Mori ha labrado una carrera cinematográfica interesante. Entre sus proyectos más recientes se cuentan Cantinflas (2014) y Alicia en el país de María (2014) y Viento en contra (2011).

Su andar en el Séptimo Arte también cuenta con proyectos como “Inspiración” (2001) y “La mujer de mi hermano” (2005) y “Cosas insignificantes” (2008).

Pero para hacer cine, antes tuvo un camino brillante por la televisión. Dejó un buen recuerdo en el melodrama “Rubí” (2004) y “Mirada de mujer” (1997), dos de las telenovelas con mayor éxito en los últimos 20 años dentro de la pantalla mexicana.