Terror y heroísmo en el océano

Mark Wahlberg protagoniza una película basada en la catástrofe ecológica ocurrida en el Golfo de México en 2010

GUADALAJARA, JALISCO (28/SEP/2016).- Imagina que ocurre una catástrofe en el lugar en el que trabajas. Que el recinto en el que te ganas la vida comienza a sufrir explosiones y un incendio infernal. Lo natural es tratar de huir, el problema es cuando estás rodeado de mar y no hay tierra firme en cientos de kilómetros. Ni ayuda.

Esa es la premisa de “Horizonte profundo”, película dirigida por Peter Berg basada en una historia real, la de la plataforma petrolera “Deepwater Horizon”, que explotó en el Golfo de México el 20 de abril 2010, en lo que se convirtió en uno de los desastres ambientales más graves ocurridos en la historia humana (que incluyó la muerte de 11 personas). Pero incluso en ese infierno hubo espacio para el heroísmo, como lo demostró Mike Williams, el último hombre en escapar de la plataforma.

“Williams” es encarnado en la cinta por el histrión Mark Wahlberg, en una actuación que ya está llamando la atención de la crítica especializada en Hollywood. La cinta también cuenta con las actuaciones de Kurt Russell, John Malkovich, Gina Rodríguez y Kate Hudson, entre otros. “Horizonte profundo” se estrena en la cartelera tapatía el próximo 30 de septiembre.

—¿Qué te motivó a trabajar en el proyecto de “Horizonte profundo”?

—Era una historia bien conocida, por el desastre ambiental que provocó. Pero cuando hablé con Lorenzo di Bonaventura (productor de la cinta) y leí varios artículos, entendí que estaba ante una historia enorme, como lo es la de Mike Williams (jefe del departamento de Electrónica en la plataforma Deepwater Horizon). Además, era la oportunidad de honrar las vidas que se perdieron en ese accidente.

—¿Qué tan cerca trabajaste del verdadero Mark Williams para contar su historia?

—Fue un “click” instantáneo. Quizás él era un poco escéptico al principio sobre el resultado, por lo que la producción me pidió que pasara tiempo con él, pero me negué a que fuera solamente un tiempo. Me interesaba que él estuviera presente en todo el proceso.

La razón es que Mike lo sabe todo sobre el Deepwater. Trabajó en la plataforma, estuvo en el accidente y fue el último hombre en salir. Se convirtió en los ojos y oídos de la película, nos ayudó a contarla de forma más auténtica.



—Muchas veces al hacer una película basada en la historia real de algo te enfrentas a quienes estaban allí realmente y sienten que en el cine se cambian los hechos...

—Sí. Pasa que después de la explosión del Deepwater Horizon los medios se fueron sobre el impacto ambiental y olvidaron el lado humano. Cuando comenzamos a hablar con los miembros de las familias afectadas sintieron que podía ocurrir lo mismo en la película. Al igual que con Mike, nuestra intención fue involucrar a quienes lo vivieron realmente para no terminar haciendo “una película más de desastres”.

—Promueves “Horizonte profundo” y en diciembre estrenas “Patriots Day” (que también dirige Peter Berg), ambas basadas en hechos reales, ¿por qué aceptar dos proyectos de ese tipo?

—Fue coincidencia, pero también tiene que ver con la historias, ambas son inspiradoras y emocionales. Son el tipo de películas que siempre quieres atraer a tu carrera, ya seas actor o director. Y creo que esa emoción se traslada también a los espectadores. Me gustan las películas de comedia y acción, pero son aquellas con guiones poderosos las que me tienen enamorado de la actuación.

—¿Qué tan diferente es hacer una película cómo “Horizonte profundo” y luego ir a rodar la nueva secuela de “Transformers”?

—(Risas) Siempre trato de aproximarme al papel de la misma manera. Lo importante es hacer a tus personajes lo más real posible...bueno, con Transformers eso es un reto mayor (risas), pero siempre procuro dejarlo todo.

—¿En el caso de “Horizonte profundo” cuál fue el reto?

—El enfoque en este caso era honrar a los que fallecieron en el accidente. Que se sintieran cómodos y orgullosos del producto. Pero también hubo mucha presión. Fue un gran desafío.

Hombre de costumbres

Mark Wahlberg ya se acostumbró a los dramas basados en hechos reales y al directos Peter Berg. Y es que volverán a las pantallas de cine este diciembre con la película “Patriots Day”, basada en los atentados terroristas que ocurrieron en el Maratón de Boston en 2013. La mancuerna de Peter Berg y Mark Wahlberg luce como una de las más firmes en Hollywood. En 2013 hicieron “Lone Survivor” y ahora “Horizonte profundo” y “Patriots Day” (2016).

Drama real

El 20 de abril de 2010 la plataforma Deepwater Horizon perforaba el pozo “Macondo” en el Golfo de México cuando un géiser marino hizo erupción, jalando consigo lodo y tierra a presión. El impacto golpeó la plataforma de lleno, lo que causó una reacción en cadena con el crudo, que hizo explosión. En el percance fallecieron 11 personas y se derramaron cinco millones de barriles de petróleo en el océano. Los daños al ecosistema afectaron a Estados Unidos, Cuba y México. Las autoridades tardaron dos días en sellar el derrame.