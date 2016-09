Netflix lanza tráiler oficial de 'The Crown'

La nueva producción de la plataforma constará de 10 episodios

CIUDAD DE MÉXICO (27/SEP/2016).- La red de televisión por internet, Netflix, ofreció este día el primer tráiler oficial, el arte principal y algunas imágenes inéditas de su nueva serie original, "The Crown".

La nueva producción de dicha plataforma, cuenta con la colaboración del escritor Peter Morgan (The Queen, Frost/Nixon), el director Stephen Daldry (Billy Elliot, The Hours) y el productor Andy Harries (The Queen).

"The Crown" está basada en la obra "The audience", y ofrecerá una mirada interna a los primeros años del reinado de la Reina Isabel II. Exhibirá intrigas personales, romances y rivalidades políticas detrás de uno de los eventos más grandes que marcaron la segunda mitad del Siglo XX, se informó en un comunicado.

La serie constará de 10 episodios, y estará disponible a partir del 4 de noviembre, la protagoniza Claire Foy, como la Reina Isabel II, Matt Smith, el Príncipe Felipe; John Lithgow, Sir Winston Churchill; y Victoria Hamilton, como la Reina Madre.

Jared Harris, Vanessa Kirby y Eileen Atkins, completan el elenco.