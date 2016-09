Dan a conocer lista de nominados a los MTV EMA 2016

Los Europe Music Awards será el próximo 6 de noviembre en Rotterdam, Holanda

CIUDAD DE MÉXICO (27/SEP/2016).- El próximo 6 de noviembre se realizará en Rotterdam, Holanda, la entrega de los MTV European Music Awards (EMA) 2016, en donde los máximos nominados son Beyoncé y Justin Bieber, quienes competirán en seis categorías.

Aquí la lista de nominados:

Mejor Acto Latinoamericano Norte

CD9

Jesse & Joy

León Larregui

Mon Laferte

Paty Cantú



Mejor Acto Latinoamericano Centro

Alkilados

J Balvin

Maluma

Manuel Medrano

Sebastián Yatra



Mejor Acto Latinoamericano Sur

Babasónicos

IKV

Lali

Será Pánico

Tini

Mejor Canción

Adele - Hello

Justin Bieber - Sorry

Lukas Graham - 7 Years

Mike Posner - I Took A Pill In Ibiza (Seeb Remix)

Rihanna ft. Drake - Work



Mejor Video

Beyoncé - Formation

Coldplay - Up&Up

Kanye West - Famous

Tame Impala - The Less I Know the Better

The Weeknd ft. Daft Punk - Starboy

Mejor Artista Femenina

Adele

Beyoncé

Lady Gaga

Rihanna

Sia

Mejor Artista Masculino

Calvin Harris

Drake

Justin Bieber

Shawn Mendes

The Weeknd

Mejor Artista En Vivo

Adele

Beyoncé

Coldplay

Green Day

Twenty one pilots

Mejor Artista Nuevo

Bebe Rexha

DNCE

Lukas Graham

The Chainsmokers

Zara Larsson

Mejor Artista Pop

Ariana Grande

Fifth Harmony

Justin Bieber

Rihanna

Selena Gomez

Shawn Mendes

Mejor Artista Rock

Coldplay

Green Day

Metallica

Muse

Red Hot Chili Peppers

Mejor Artista Alternativo

Kings of Leon

Radiohead

Tame Impala

The 1975

Twenty one pilots

Mejor Artista Hip Hop

Drake

Future

G-Eazy

Kanye West

Wiz Khalifa

Mejor Artista Electrónico

Afrojack

Calvin Harris

David Guetta

Major Lazer

Martin Garrix

Mejor Acto “Mtv Push”

Alessia Cara

Anne-Marie

Bebe Rexha

Blossoms

Charlie Puth

DNCE

Dua Lipa

Elle King

Halsey

Jack Garratt

Jonas Blue

Lukas Graham

Mejores Fans

Ariana Grande

Beyoncé

Justin Bieber

Lady Gaga

Shawn Mendes

Mejor World Stage

Duran Duran - Piazza Del Duomo, Milán (2015)

Ellie Goulding - Piazza Del Duomo, Milán (2015)

Jess Glynne - Isle of MTV, Malta (2016)

Martin Garrix - Isle of MTV, Malta (2015)

One Republic - MTV Evolution, Filipinas (2016)

Tinie Tempah - MTV Crashes, Plymouth (2015)

Tomorrowland – Bélgica (2016)

Wiz Khalifa - Isle of MTV, Malta (2016)