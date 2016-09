Juanes graba videoclip en México

'Fuego' es el primer sencillo de su nueva producción discográfica

CIUDAD DE MÉXICO (27/SEP/2016).- El cantautor colombiano Juanes, quien graba en México el video de "Fuego", primer sencillo de su nueva producción discográfica, adelantó que por primera vez hará de su disco prácticamente una película.

"Este proyecto comenzó hace más o menos un año en Los Ángeles, hablando con el director Kacho López, con quien hemos trabajado antes mi manager Rebeca y yo, y era como un sueño poder hacer un visual del disco.

"En el mercado latino, pensábamos que era muy especial, de pronto, poder tener un disco que fuera visual, ahí comenzó toda la idea y empezamos a conseguir los recursos para poder grabar, así como los diferentes escenarios", explicó.

El compositor grabó este día escenas del clip de "Fuego" en un bar de la Ciudad de México, producción que tendrá también como locaciones a Veracruz y Medellín, Colombia. Este trabajo visual supone la primera parte de una historia que continuará con el resto del disco.

"Para mí, estar aquí es muy chévere, me encanta estar en México y es una manera de contar una historia que va a ser muy especial en esta película. Iremos a Veracruz y luego a Medellín. Cada canción tiene su video y funciona separadamente pero si quieres ver la película completa...", agregó.

"Fuego" es un adelanto de "Mis planes son amarte", su séptimo álbum de estudio que próximamente saldrá a la venta.

"En cuestión de la música, yo diría que este disco es como una mezcla de muchas cosas que he hecho antes, hay elementos del primero, 'Fíjate bien', en cuestión del concepto y la textura del sonido y música, una mezcla de elementos orgánicos con elementos electrónicos a nivel digamos instrumentos", explicó.

"A nivel concepto, es también como lo que siempre he hecho, un poco de mezclar la música guasca, que es lo que a mí me gusta, la música de mi región, campesina, con la que yo siempre estuve muy relacionado, entonces, ha sido como el encuentro de ese género con el funk, rock, reggae y la cumbia que me encanta", señaló.

En entrevista con Notimex, el músico compartió que en este momento de su vida, dichas fusiones son con las que ha ido experimentando en la música y eso es lo que refleja en su nueva placa.

"Obviamente hay unos puntos suspensivos, hay canciones que de alguna forma van a mostrar una tendencia de a donde puede seguir mi música, experimentando como con elementos electrónicos y acústicos".

El video de "Fuego" se estrenará el 7 de octubre en todas las plataformas digitales, es una idea de Juanes, Rebeca León y Kacho López. Contó con la producción de Tristana Robles.

También participan "Chago" Benet en la dirección de fotografía; Ari Maniel, guionista; Lupita Peckinpah, arte; Claudio Contreras, diseño; y los actores Joan Smalls, Iazua Larios, Camila Selser y Renato López.