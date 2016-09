Adele logra Disco de Diamante con su álbum '25'

Hasta ahora, la cantante ha vendido más de nueve millones de copias en EU

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS (27/SEP/2016).- El álbum "25" de Adele alcanzó la certificación de diamante en menos de un año.

"25", que incluye éxitos como "Hello" y "Send My Love (To My New Lover)", salió a la venta el pasado noviembre. Adele recibió una placa por sus logros de ventas en el Madison Square Garden de Nueva York el lunes por la noche tras ofrecer seis conciertos en el recinto.

La Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos (RIAA, según sus siglas en inglés) otorga certificados de diamante a discos y canciones que alcanzan 10 veces el estatus de platino. Eso solía equivaler a 10 millones de discos o canciones vendidas, pero ha cambiado desde que la RIAA comenzó a incorporar streaming de YouTube, Spotify y otros servicios de música digital.

Hasta ahora, "25" ha vendido más de nueve millones de copias en Estados Unidos, según Nielsen Music.

El álbum de 2011 de Adele, "21", también alcanzó certificación de diamante.