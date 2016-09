Trump me decía 'gorda' y 'empleada del hogar': Alicia Machado

En el video, la ex Miss Universo deja claro que ya superó el supuesto mal momento en su carrera: "Ahorita estoy fuerte, soy ciudadana norteamericana y voy a votar, por eso me atrevo a hablar de lo que estoy hablando".

Por si fuera poco, Alicia Machado no dudó en expresar su opinión personal sobre el candidato republicano a la Casa Blanca: "Es un hombre que no se da cuenta el daño que hace. Es una persona que está llena de muchos resentimientos, que tiene mucho racismo en su interior, que está convencida de que habemos personas inferiores a él".

"Me gritaba todo el tiempo", declara Machado: "Me decía ´you look ugly (te ves fea) o ´te ves gorda´".

Trump on Alicia, 1996: "Miss Piggy."



This morning: "She gained a massive amount of weight...it was a real problem." pic.twitter.com/0wrISjJe6z