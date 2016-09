Adele dedica concierto a Angelina Jolie y Brad Pitt

'Esta noticia me sorprendió esta mañana', dice la cantante sobre el divorcio de los actores

CIUDAD DE MÉXICO (21/SEP/2016).- La cantante británica Adele se mostró conmovida por “el fin de una era” que dedicó su show de anoche en Nueva York a Angelina Jolie y Brad Pitt.

El sitio “TMZ” publicó un video en donde se ve a la cantante durante su presentación en el Madison Square Garden. En un momento Adele comenzó a hablar al público y dijo:

“¿Podemos hablar del elefante dentro del cuarto? ¡Brangelina terminó! Es el fin de una era. Creo que no estoy chismoseando, las vidas privadas deben ser vidas privadas, pero es el fin de una era, así que estoy dedicando el concierto de esta noche a ellos porque realmente estoy triste. No los conozco para nada, pero esta noticia me sorprendió esta mañana”.

Ayer martes se supo que Angelina Jolie solicitó el divorcio de Brad Pitt, su pareja durante más de una década, por “diferencias irreconciliables”.