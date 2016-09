Fallece a los 71 años el director Curtis Hanson

Las autoridades comunicaron que el realizador murió de causas naturales en su domicilio

ESTADOS UNIDOS (21/SEP/2016).- El realizador estadounidense Curtis Hanson, director de la aclamada cinta de cine negro "L.A. Confidential" (1997), falleció hoy a los 71 años en su casa de Hollywood Hills en Los Ángeles.

La Policía de la ciudad californiana, según informaron medios estadounidenses, recibió una llamada de emergencia médica desde la vivienda del director hacia las 17:00 hora local (00:00 GMT del miércoles).

Las autoridades comunicaron que, finalmente, Hanson murió de causas naturales en su domicilio.

La filmografía de Hanson incluye créditos en películas como "The Hands That Rocks the Cradle" (1992), "Wonder Boys" (2000) y "8 Mile" (2002), pero su cima creativa fue sin duda "L.A. Confidential" (1997), una muy celebrada adaptación de la novela del escritor James Ellroy que rendía un brillante homenaje a los códigos y arquetipos del cine negro clásico.

Con Kim Basinger como "femme fatale" junto a Russell Crowe, Kevin Spacey y Danny DeVito, "L.A. Confidential" recibió nueve nominaciones a los Óscar pero finalmente sólo se llevó dos estatuillas: la de mejor actriz secundaria para Basinger y la de mejor guión adaptado para Hanson y Brian Helgeland.

En una entrevista con Efe en 1997 durante la promoción de "L.A. Confidential", que recreaba a la perfección el sombrío a la vez que seductor ambiente de Los Ángeles en los años 50, Hanson aseguró que la película "quebrantaba muchas de las normas" de los grandes estudios.

"En Hollywood si eres un director contratado, escoges el mejor proyecto que te ofrecen, pero en 'L.A. Confidential' he sido el iniciador y he hecho lo que yo quería", apuntó.

El cineasta nació el 24 de marzo de 1945 en la ciudad de Reno (Nevada, EU) y trabajó como crítico de cine y guionista antes de sentarse en la silla de director.

Su primer guión para la gran pantalla fue "The Dunwich Horror" (1970), inspirado en un relato de H.P. Lovecraft, y dos años después debutaría como realizador con "Sweet Kill".

En 1983 dirigió la comedia "Losin' It", con Tom Cruise en el reparto, aunque su primer gran éxito comercial fue "The Hands That Rocks the Cradle" (1992), un thriller con una inquietante niñera interpretada por Rebecca De Mornay.

Con esa película Hanson comenzó una exitosa racha: en 1994 dirigió la espectacular y aventurera "The River Wild", que contaba con Meryl Streep y Kevin Bacon en su elenco, antes de deslumbrar a público y crítica gracias "L.A. Confidential".

Michael Douglas, en la piel de un escritor en busca de inspiración, lideró el reparto de la mucho más íntima "Wonder Boys" (2000), cinta para la que Hanson contó con los entonces jóvenes actores Tobey Maguire y Katie Holmes.

El cineasta volvió a sorprender con "8 Mile" (2002), un duro y violento relato sobre la vida de las clases bajas en Detroit que protagonizó, en su primera y notable incursión en el cine, el rapero Eminem.

Hanson firmó también las películas "In Her Shoes" (2005) y "Lucky You" (2007) y tuvo que abandonar por enfermedad "Chasing Mavericks" (2012) a mitad de rodaje, un filme sobre surf que terminó de dirigir Michael Apted.