Mónica Jiménez, maestra en tres pistas

La actriz nos habla sobre el proyecto escénico en el que está participando: 'La isla del unicornio mágico'

GUADALAJARA, JALISCO (21/SEP/2016).- Mónica Jiménez está de plácemes al combinar tres aspectos de la actuación: cine, televisión y teatro. Actualmente se encuentra en temporada con la obra de teatro de Jayson McDonald, titulada “La isla del unicornio mágico”. Sobre ello platicó con EL INFORMADOR: “Es un proyecto muy padre, es la primera producción propia como Rom Producciones. Terminaremos esta temporada a finales de agosto, luego iremos a Salamanca (Guanajuato) para unas funciones… El texto lo tenía Ricardo Ramírez, el director. Nosotros lo buscamos para echar a andar el proyecto de Rom Producciones. Nos pareció muy interesante por la temática que plantea. No me gusta hablar en términos de mensaje, pero sí la reflexión que deja al público”.

Sobre la puesta en escena, comentó: “Nos gustó el desafío en relación a la puesta en escena: todo está muy concentrado en el trabajo del actor, la palabra, la voz. Apelamos a la atención del espectador, eso actoralmente es muy rico”.

De esa circunstancia de desempeñarse como actriz en las diferentes ramas de la disciplina, agregó que “afortunadamente en este ciclo se me ha juntado la posibilidad de hacer al mismo tiempo las tres cosas: tuve llamados de televisión, de teatro y el cine. Es muy interesante. La base es una sola: el trabajo del actor en esencia tiene que ver con una sola cosa. Lo que da la formación teatral es básico, obvio son lenguajes diferentes. La energía, la proyección de la voz, la intención en el escenario es una. En televisión es diferente: se hacen 20 o 30 escenas al día. Muchas veces cambia el plan si llueve en el set o si alguien no puede entrar. Los tiempos de cine son otros. Ahora participé en la película ‘Ópera prima’, que se está haciendo muy a mano, casi. Rodamos una o dos escenas al día, es un trabajo que hacemos con niños”. El personaje de Mónica en ‘Ópera prima’ es de una maestra.

Además de la experiencia, la exigencia es distinta en cada formato: “En la obra yo interpreto a un veterano de guerra, un hombre. Pero por el juego que hacemos no pasa un cuestionamiento de género. Es un juego, un poco de farsa. Eso no se podría hacer en una telenovela o en una película realista. Eso es muy rico. Esta temporada de trabajo me ha exigido estar en las tres canchas de manera alterna”.

Mónica participó en la versión mexicana de una serie colombiana, el país de origen de Mónica Jiménez: “Terminé mi participación en ‘Rosario Tijera’. Está a punto de salir, no puedo decir muchos detalles. Es la versión mexicana de la serie, saldrá por Azteca. Es un proyecto que viene con un gran elenco, con mucho cuidado, mucha técnica de cine. Cuando me hablaron del proyecto claro que me encantó la idea. Se estrenará creo que en noviembre”.