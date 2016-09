Los nuevos colores de Costel

El hijo de Lagrimita se presenta en el Foro Periplo con un espectáculo renovado, más allá de la rutina del payaso

GUADALAJARA, JALISCO (21/SEP/2016).- Subir al escenario, fascinar a la gente y volverse memorable. Esto es con lo que sueñan miles de artistas, pero son contados quienes consiguen hacerse con un espacio en la memoria del público y menos los que consiguen mantenerse por años. Y uno de esos afortunados es Costel, comediante que aprendió que “no nada más de payasadas vive el humorista”.

El hijo de Lagrimita regresa a nuestra ciudad para presentarse en el Foro Periplo (Prisciliano Sánchez 790) con el espectáculo “Más payaso de noche”, show lleno de carcajadas, pero diferente a lo que había venido haciendo, explica su protagonista, “tengo la oportunidad de hacer muchas cosas, de que sea siempre diferente”.

¿Cómo ser diferente cuando el mundo ya conoce sus rutinas? “El humor sigue presente”, apunta Costel, pero agrega que algunas se han ido modificando. “Hay que buscar siempre nuevas fórmulas para encantar, porque el público lo que quiere ahora es inmediatez, un show cada vez más ágil”.

Quienes vayan a Periplo se encontrarán con un espectáculo donde hay comedia, stand up, música y mucha conversación con el público. “Me interesa dar más, siempre más de la media. Muchos colegas dan espectáculos de una hora, poquito más. Yo me he ido extendiendo hasta llegar a dos. Y si la gente no deja de reír, yo no dejo de actuar”, agrega.

Costel reconoce que una de las razones que lo empujó a “madurar” su propuesta es el crecimiento de sus fanáticos. “Las niñas que cantaban ‘En mi pancita’ ya son adolescentes, o señoras (risas). Entiendo eso, es natural, y creo que es obvio que debía crecer con ellas”.

Otro motivo es la aparición de nuevas formas de entretener. “Ya no es tan fácil encantar al público con la rutina del payaso, hay que darles un poco más. Por eso incluí el stand y por eso hay música en vivo. Este espectáculo que traigo ha tenido mucho éxito en Ciudad de México y es en Guadalajara donde cierro su ciclo, para comenzar a planear lo nuevo.