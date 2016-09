La evolución de Fey

La cantante promete una velada en donde habrá música, una escenografía inolvidable y un ambiente inigualable

GUADALAJARA, JALISCO (21/SEP/2016).- El próximo 5 de noviembre, la cantante mexicana Fey pisará de nueva cuenta el Auditorio Telmex en el marco de su gira “9.0 American Tour” donde promete un espectáculo al nivel de las estrellas internacionales, con mucha producción, escenografía y vestuario muy fashionista. Y mientras llega la fecha, la intérprete visitó Guadalajara para darle promoción al concierto y también hablar de cómo lleva su carrera ahora que es totalmente independiente.

“Los tapatíos son de mis consentidos, Guadalajara para mí significa historia, familia. Son 23 años de compartir música, pasión y cada vez que tengo algo me gusta venir a presentarlo aquí. Podría decir que esta es mi mejor producción de la vida, porque además del nivel de producción del show en cuestión técnica, en arte y música que son el alma del concierto, lo tiene todo, porque son muchos años de muchas canciones, no hay manera de que no te sepas una”.

Fey señala que le gusta ir con la vanguardia tecnológica y descubrió que su música era mejor recibida de manera digital, de tal forma que los álbumes físicos los dejará sólo cuando haya eventos memorables; por ejemplo, analiza presentar en Bluray esta gira de shows que está realizando. Además está abierta a seguir explorando con nuevo sonidos y también colaborar con otros músicos. Una de sus metas es hacer una mancuerna con un DJ, le gustaría Calvin Harris o David Guetta.

“Me fascina cantar música de mariachi, no me limito, no soy lineal, pero naturalmente mi esencia es lo electrónicos pop”. Actualmente Fey promociona su sencillo “Amo” del que en esta semana grabará el video, se está reuniendo con gente creativa para darle un concepto más vistoso e íntimo a la canción que habla de un juego de seducción.