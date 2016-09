De fiesta el Foro Independencia

Jesús González Weeks, fundador del lugar nos dice sus experiencias en estos primeros dos años de existencia

GUADALAJARA, JALISCO (20/SEP/2016).- Estos días son de celebración para la escena musical emergente, ya que el Foro Independencia (Epigmenio Gonzalez #66) está próximo a cumplir su segundo aniversario, por lo cual charlamos con Jesús González Weeks la cabeza al mando de este proyecto que comienza a hacer un referente en la ciudad.

¿Cómo surgió la idea de crear este espacio, bajo qué concepto?

Como toda persona que le gusta la música, siempre sueña con tener un bar o un lugar donde se pueda tocar y hace dos años y medio me mostraron una bodega que estaba abandonada, y pensé que podía ser un buen lugar para generar un concepto multidisciplinario; se rentó el lugar se adecuó y aquí estamos.

¿Cómo fue tomando forma el proyecto?

Iniciamos tres personas de las cuales ahora solo quedamos dos, un socio al que no le interesan los reflectores y que creyó en mi idea, me apoya con el capital y yo me encargo de poner otra parte del dinero y hacer la gestión total.

¿Cuál fue el primer evento que tuvieron?

Fueron dos shows de prueba, eran con dos banda de Ska y después la inauguración el 26 de septiembre de 2014 con Garigoles, Django Derba, Galgo, y Lagwagon.

¿Cuántas son las personas que trabajan en la administración del lugar?

Fijos son cinco, administrador, abogado, personas del staff, que se encargan del mantenimiento y Mike Camacho, músico (ex thermo) y manager de la escena de Guadalajara

¿Cuántas personas le caben al lugar?

600 personas

¿Cuántos eventos han tenido?

En 2015 fueron 250, este año van arriba de los 150.

¿Qué tipo de espectáculos se pueden presentar ahí?

El lugar es muy adaptable. Hemos tenido desde obras de teatro, exposiciones, fiestas temáticas, lucha libre, poesía, hace poco hubo Stan Up Comedy es un espacio en donde todo se puede presentar.

¿Qué artistas han desfilado en su escenario?

En lo personal recuerdo con cariño Black Wagon, una banda de punk que me gusta mucho. Algunas de las bandas que han pisado el entarimado son: H2O (USA), Comeback Kid (CAN), Back-On (JPN), AL2 (CUB), Pablo Molina (ARG), Chico Trujillo (CHL), Mayhem (NOR), Lagwagon (USA), Face to Face (USA), Agnostic Front (USA), Terror (USA), Bane (USA), Troker, Los Victorios, C-Tangana (ESP), Leftöver Crack (USA), Thermo, Technicolor Fabrics, MonteBong, Vanessa Zamora, LNG/SHT, Radaid, Ian Ramil (BRA) Leprosy, Transmetal, Tungas, A Wilhelm Scream (USA), Sonido Gallo Negro, Saratoga (ESP), Sôber (ESP), Satanic Surfers (SWE), She Past Away (TUR), Korpiklaani (FIN), La Gusana Ciega, Antidoping, Fleshgod Apocalypse (ITA), Eskorbuto (ESP), Sekta Core, y muchas bandas locales con gran talento.

¿Qué tan difíciles han sido estos 2 años?

Más que difícil es lidiar con la administración, es la base, saber cuándo y en qué invertir.

¿Cuáles son los puntos a mejorar?

En todos los aspectos se puede mejorar. Permanentemente se busca; sonido, iluminación, logística, baños, mantenimiento en general, al ser independiente el capital no es tan fluido pero poco a poco se van resolviendo.

¿Actualmente cómo es el público tapatío?

La gente se quiere divertir y el Foro les da éso, es un lugar totalmente incluyente, no importan que vistas, como te veas en que crees, cual es tu ideología sexual, ideología de vida. Escuchamos a la gente, tratamos de traer de todos los géneros musicales

¿Cómo ha sido la experiencia con el Ayuntamiento? ¿Ha habido broncas como en su momento hubo en el Roxy?

Sin ningún problema, no hemos recibido trabas de ningún tipo, somos un lugar que se preocupa mucho por la seguridad, tenemos todo en órden y en regla, no somos un lugar conflictivo. No somos un lugar improvisado, somos profesionales y como tal nos comportamos.

¿Qué eventos se han visto truncados?

Tratamos de cumplir cabalmente con los espectáculos, sin embargo ha habido tres shows que no se han llevado a cabo. Hace un año el vocalista de la banda californiana Ceremony no llegó porque se confundió con su vuelo. El resto de la agrupación sí llegó pero no tocaron. Meses después, el grupo de hardcore punk Ignite tocaría el día que se formó el Huracán Patricia, ellos estaban en Moterrey y decidieron por seguridad no viajar para acá. Y el de Resorte hace un mes por cuestiones completamente de la banda.

¿Qué tanto han apoyado los medios de comunicación de la ciudad?

Los medios tradicionales poco a poco se han ido sumando, los medios independientes y sitios de internet desde el principio estuvieron y siguen aportanto a las historia escrita y fotográfica del lugar.

Por cierto, hay una exposición gráfica del Foro, platícanos.

Así es, se hizo la invitación para que compañeros fotógrafos que han estado en los eventos nos hicieran llegar su material y exponerlo en el marco del aniversario, en total son 39 fotografías que fueron montadas y que estarán visibles en estos días en en Foro.

¿Qué planes a futuro tienen?

A corto plazo pasar un buen aniversario, celebrar con los amigos; a mediano seguir trayendo buenas bandas, tenemos agendado prácticamente lo que queda del año y comienzan a caer los artistas para el próximo; y a largo, mantenernos vigentes y que la gente siga confiando en nosotros, volvernos un lugar de tradición, que cuando los chavos que asisten crezcan recuerdando con cariño el lugar.

¿Son el nuevo Roxy?

No me atrevo a decirlo, sería un honor que la gente diga eso, crecí yendo a conciertos en el Roxy, sería todo un honor.

Fiesta en puerta

El 24 de septiembre se festejará el 2do aniversario del Foro Independencia con un evento gratuito pero con pulsera de por medio, mismas que pueden conseguirse en taquillas del lugar y en sus redes sociales, pero también habrá algunas para quienes asistan desde temprano al evento.

Ellos son las bandas que estarán en la fiesta

Día de Cambio: Una banda de hardcore que se acaba de reactivar

Gordo: Hará su primer show en casi dos años

Remmy: Una banda indie que apunta para ser protagonista en la escena local

Cobra Kai: Rock duro con una voz melódica que mezcla “lo rudo y lo bonito”

Parásito: Toca noise rock experimental instrumental con toques psicodélicos

Self Made: Una propuesta de punk rock con metales

Hugo: Banda de folk acústico

EL INFORMADOR / HÉCTOR NAVARRO