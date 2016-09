Roger Waters cantará gratis en la Ciudad de México

El show tendrá lugar en el Zócalo el próximo 1 de octubre

CIUDAD DE MÉXICO (20/SEP/2016).- Roger Waters se presentará de manera gratuita en el Zócalo de la Ciudad de México, donde ofrecerá un show el próximo 1 de octubre a las ocho de la noche, así lo confirmó el cantante en sus redes sociales.

Esta presentación se suma al par de conciertos que dará el el Foro Sol el 28 y 29 de octubre.

En dichas citas, el músico británico ofrecerá al público mexicano lo mejor de la producción musical que lo hizo famoso junto a Pink Floyd con discos icónicos como “The Dark Side of the Moon”, “Wish You Were Here”, “Animals” o “The Wall”.

Además, el músico británico presentará en la Cineteca Nacional el documental “The Occupation of the American Mind: Israel's Public Relations War in the United States”, realizado por la fundación The Media Education Fundation y en el que Waters participó como narrador.