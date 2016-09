El sacerdocio musical de Eugenia León

La cantante asegura que la música tiene algo de religioso que le permite conectarse con la situación de México y otros países

GUADALAJARA, JALISCO (20/SEP/2016).- Eugenia León, que siempre ha sido “mala para la lotería y las tómbolas”, y toma el anuncio de su premio Grammy Latino a la excelencia musical como una “sorpresa”, pero también como un reconocimiento a una carrera en la que nunca ha tomado “la corriente de lo oficial”.

“Para mí la música ha sido un sacerdocio”, asegura la artista, quien dice tener siempre presente, “como una religión”, la idea de contribuir a México “de una u otra manera”.

Haciendo de “antropóloga o arqueóloga”, la artista tomó su carrera como una búsqueda de su persona, y también como “un camino de encuentro con nuestras raíces, para pelear por una libertad, romper el tema de la jerarquización, lo oficial y lo totalitario (...) Yo no he hecho canciones para ver qué vende, sino que me voy acercando, buscando todos los aspectos culturales, musicales, que conforman la nación mexicana”.

Agrega que que nunca ha sido “una artista oficialista”, que haya ido de la mano de una cadena de televisión, una discográfica o un partido político, sino que su carrera se basa en “mucho trabajo”. “Nunca he tenido un año sabático, tengo que trabajar porque no soy rica, no soy una persona que viva de sus rentas”, asevera la cantante, ganadora en 1985 del Festival de la OTI con su canción “El fandango aquí”.

Eugenia confiesa que ha habido quienes la han criticado porque le falta “glamour”, pero “es importante saber que los artistas estamos al servicio de nuestra música, no la música al servicio de un personaje”.

León sigue muy de cerca la realidad del país. En su último disco, “Mi Oaxaca”, canta a esa región del sur mexicano, agitado en la actualidad por las protestas magisteriales.

“Nosotros mismos tenemos que tener claro el valor histórico de nuestro pueblo, y hacer acciones civiles que no lleguen a la confrontación, pero sí a poner un ‘no’, el derecho a decir ‘no’ a lo que nos hace daño como nación”, señala la cantante.

EL DATO

Contra los muros mentales

El próximo 24 de octubre estará en el Kennedy Center de Washington para “hacer un homenaje a la contribución de México a los Estados Unidos. Frente a este peligro y esta ofuscación que tiene cierto personaje (...) que quiere ser presidente (Donald Trump) de crear una relación de odio contra nosotros”.