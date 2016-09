¡Arrolladoramente libres!

La escuadra comandada por René Camacho se prepara para presentarse en el Palenque de las Fiestas de Octubre

GUADALAJARA, JALISCO (20/SEP/2016).- A José Isidro “Josi” Beltrán Cuén le cuesta encontrar las palabras adecuadas cuando intenta dimensionar el impacto de la Arrolladora Banda El Limón en México, Estados Unidos y recientemente en Centroamérica.

Son tantos años, discos, canciones, giras, éxitos, aplausos y premios, una historia de más de cuatro décadas de representar al género de banda y ser liderados por René Camacho. Y aunque el camino por conquistar aun es largo, “Josi”, uno de los vocalistas de la agrupación, destaca que la energía de la Arrolladora no está próxima a terminarse.

Es por ello que las giras nacionales e internacionales siguen en pie, teniendo a Guadalajara como una ciudad obligada a regresar, al menos, una vez al año, algo que harán en el Palenque de Fiestas de Octubre con fecha programada el día 14 para recordar los éxitos más emblemáticos y dar paso a nuevas producciones como “Libre otra vez”, su más reciente material de estudio.

“Estamos ansiosos porque llegue el Palenque de Fiestas de Octubre; es una de nuestras ciudades consentidas por la comida, las muchachas, los amigos, el tequila, todo. Nos lo vamos a pasar de lo mejor porque estamos con el nuevo disco ‘Libre otra vez’ ”.

Como en casa

Beltrán Cuén expresa que Jalisco representa mucho para la Arrolladora, pues la localidad de Cabañas El Cielito en la Sierra de Tehuamixtle es escenario protagonista de su más reciente videoclip “Yo sí te amé”, en el que los integrantes muestran su interés por ofrecer producciones audiovisuales con un acercamiento más cinematográfico en su grabación y su argumento histriónico.

“Toda la gente que participó le puso mucha pasión, desde nosotros hasta la producción. Todo salió de maravilla con las escenas, hasta el clima fue bonito, la historia y la trama, espero que la gente lo haga un gran éxito y tenga muchas reproducciones en las redes sociales”, explica el intérprete al visualizar alcanzar las 147 millones de visitas que tienen canciones como “El ruido de tus zapatos”.

“Josi”, que comparte micrófonos junto a Vincen Melendres, luego de que Jorge Medina dejara de ser la primera voz por cuestiones personales, señala que actualmente la Arrolladora experimenta uno de los momentos más significativos de su trayectoria al gozar de una agenda sin descanso que lo hace garantizar cuatro conciertos en un solo fin de semana en Estados Unidos.

A conquistar el mundo

“Josi” explica que humildad es una característica inamovible en la agrupación, pues reconoce que a pesar de tener un repertorio lleno de éxitos, no siempre se obtiene la misma respuesta con todas las canciones. “Hay canciones que no se colocan tan bien, otras sí funcionan, otras que son un himno para los fans, otras que no han sonado tanto y otros artistas nos ganan el primer lugar. Cuando lanzamos un sencillo cruzamos los dedos para que sea un éxito, nadie tiene una varita mágica para estar siempre en primer lugar, siempre estamos con la incertidumbre de qué pasará, pero con entusiasmo y fe”.

Reconoce la emoción de tener gran parte del territorio latino en Estados Unidos bien recorrido, y ahora buscan poder instalarse en Europa y Sudamérica es una ambición presente pero no una obsesión, pues de momento la Arrolladora se focaliza en incrementar sus giras por Centroamérica. “No hemos podido concretar fechas en Sudamérica, pero la música está avanzando, ya hemos hecho varias presentaciones en Guatemala y hay una euforia impresionante. Es bonito llegar a un lugar que no es tu país, no es tu gente, y ver cómo te quieren es señal de que todo está valiendo la pena. Nuestra música está también en Ecuador, Nicaragua, Colombia, Venezuela, Chile, Argentina, esperamos concretar giras allá”.

Suenan en todos lados

Desde la apertura de su canal en YouTube “ArrolladoraLimónVEVO” en febrero de 2010, la agrupación sinaloense suma un millón 426 mil 236 suscriptores y un total de 996 millones 182 mil 120 reproducciones de sus videoclips.

Además, La Arrolladora avanza con su gira “Libre otra vez” entre Estados Unidos y México concretando fechas en Denver, Monterrey, Puebla, Ensenada, San Miguel Allende, Woodland, Alabama, Kansas, Cuautla y Okeechobee, entre otras.