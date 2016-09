Grettel Valdez luce su figura en bikini

La actriz compartió en su cuenta de Instagram un par de imágenes

CIUDAD DE MÉXICO (19/SEP/2016).- La actriz Gretell Valdez compartió en su cuenta de Instagram un par de imágenes en las que luce su figura en bikini.

Con gorra y un bikini negro, la actriz lució su figura para sus seguidores.

“Por más que intenté e intenté la foto con el salto no más no me salió risas y más risas”, escribió en una de las imágenes, que ya tiene más de 12 mil “me gusta”.

En la otra fotografía aparece de perfil a la orilla del mar y alzando los brazos.