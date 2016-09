Emmy con sabor a leyenda

Game of Thrones ganó el premio a Mejor serie de drama e impuso una nueva marca en la televisión, con 38 galardones en su historia

ESTADOS UNIDOS (19/SEP/2016).- Noche de historia, un toque de épica, mucha comedia y grandes dosis de crítica política. Así fue la entrega de los premios Emmy a lo mejor de la televisión estadounidense, que coronó a “Game of Thrones” como Mejor serie de drama y “Veep” como Mejor serie de comedia.

La entrega de premios fue conducida con el humor ácido de Jimmy Kimmel, quien resumió la velada con una frase: “Todo puede pasar en la televisión”. Y no mentía. La velada vio la consagración de las dos series ya mencionadas como las mejores de sus categorías, pero también la aparición de nuevas las nuevas sensaciones de la pantalla chica, como “Mr. Robot” (que se llevó el Emmy a Mejor actor en drama por el trabajo del hasta ayer desconocido Rami Malek) o “Transparent”, que encumbró al legendario histrión Jeffrey Tambor con el galardón a Mejor actor en serie de comedia.

A diferencia de los premios Oscar o los Globos de Oro, el ambiente en los Emmy se presta tanto para el humor negro como para la crítica social. Un ejemplo lo dio el propio Tambor, quien al recoger su premio, llamó desde el escenario a los productores para abrir las puertas a los actores transgénero, además de que también pidió a los guionistas en general tocar con más seguridad los temas de diversidad sexual.

La que protagonizó uno de los instantes más dulces y al mismo tiempo graciosos fue Julia Louis Dreyfus. Al subir a recoger su premio a Mejor actriz de comedia, señaló que su serie era en un principio una sátira política, pero con el tiempo se ha vuelto una especie de documental ante el lamentable espectáculo electoral que vive Estados Unidos gracias a Donald Trump. “Creo que derribamos el muro entre la comedia y el drama. Lo lamento”, explico la estrella, y se dio tiempo para ironizar que “prometo reconstruirlo y hacer que México pague por él”. La actriz teminó su discrusó al borde de las lágrimas, pues le dedicó el trofeo a su padre, que falleció una semana antes de la ceremonia.

Los que no van a olvidar la velada son los miembros del elenco y productores de “Game of Thrones”. La serie ganó el premio a Mejor dirección, guion y drama, con lo que llegó a 38 galardones Emmy ganados en toda su historia, lo que la convierte en la más triunfadora, superando a “Frasier”, que tiene 37. Y es que no todas las noches se hace historia.

Se acuerdan de Trump

El conductor de la entrega de premios, Jimmy Kimmel, no dejó pasar en su monólogo de apertura la oportunidad de burlarse de Donald Trump, a quien calificó como el candidato que está convirtiendo a Estados Unidos en un gigantesco “reality show”. No fue la única voz que se alzó contra el candidato del Partido Republicano a la presidencia de la Unión Americana. Los productores de The Voice y la actriz América Ferrara también criticaron sus posturas migratorias.