Festival de Cine de Toronto premia a Pablo Larraín

El director chileno se llevó el premio por su película 'Jackie'

TORONTO, CANADÁ (18/SEP/2016).- El jurado del Festival Internacional de Cine de Toronto, que concluyó hoy aquí, dio a conocer diversos premios, entre ellos al director chileno Pablo Larraín, por "Jackie".

"Nuestra decisión fue unánime", dijo el jurado del premio "Toronto Plataform", integrado por Brian De Palma, Mahamat-Saleh Haroun y el actor Zhang Ziyi.

"Jackie", protagonizada por Natalie Portman, revive a la legendaria Jacqueline Kennedy y recrea cómo vivió la exprimera dama de Estados Unidos los primeros momentos del asesinato de su esposo John F. Kennedy y sus funerales.

"Encontramos un filme que combinó un extraordinario guión con una dirección precisa y una inolvidable actuación", declaró el jurado.

El premio, que consta de 25 mil dólares, se entregó a esta película por su "exploración al mito del Camelot Americano y la prominente representación de Natalie Portman".

Pablo Larraín también presentó en Toronto "Neruda", con la actuación de Gael García Bernal, que este domingo tuvo, con sala llena y aplausos al final, su última proyección.

Uno de los premios más esperados de este festival es el Grolsch People's Choice Award, que selecciona el público asistente durante los diez días de festival.

Este premio ha llevado a películas como "Slumdog millionaire" y "El discurso del rey" a ganar el premio Oscar.

Este año el público canadiense e internacional eligió a "La La Land", de Damien Chazelle, como mejor película, lo que la coloca ya como favorita para los Premios de la Academia.

Este musical hollywoodense, protagonizado por Ryan Gosling y Emma Stone, narra la vida de una actriz y un pianista de jazz en busca de alcanzar sus sueños.

La segunda película preferida por el público fue "Lion", de Garth Davis, y "Queen of Katwe", de Mira Nair. En esta última, sobre la vida de una joven africana que ganó premios en ajedrez, actúa la actriz mexicano-keniana Lupita Nyong´o, ganadora del Oscar por "12 años de esclavitud".

Como ya es tradición en este festival, que cumplió 41 años de vida, se proyectará este domingo gratuitamente "La La Land" en el Roy Thomson Hall, principal teatro de Toronto.

El público también seleccionó como mejor documental "A am not your negro", de Raoul Peck, sobre el tema del racismo en América, que llevó al asesinato de Martin Luther King Jr.

Los premios de la Federación de Críticos de Cine Internacionales (FIPRESCI) fueron para el debut cinematográfico de Mbithi Masya "Kati Kati"; Feng Xiaogang por "I Am Not Madame Bovary".

El TIFF llega este domingo a su fin después de proyectar cerca de 400 películas, la mayoría estrenos mundiales, de más de 80 países. Aquí fue el estreno mundial de las películas mexicanas "La caja vacía", de Claudia Sainte-Luce, y "Tamara y la Catarina", de Lucía Carreras.